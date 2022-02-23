Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Атлетико против Манчестер Юнайтед: где смотреть матч Лиги чемпионов и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 06:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Атлетико и Манчестер Юнайтед проведут первый раунд битвы за проход в 1/4 финала Лиги чемпионов
Луис Суарес и Криштиану Роналду сойдутся в 1/8 финала ЛЧ
Луис Суарес и Криштиану Роналду сойдутся в 1/8 финала ЛЧ

В среду, 23 февраля, пройдут два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной игре дня встретятся Атлетико и Манчестер Юнайтед. Матч состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало в 22:00.

Где смотреть матч Атлетико – Манчестер Юнайтед ? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

По мнению Parimatch, Атлетико является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Симеоне равны 2.60, тогда как на МЮ 3.00. Коэффициент на ничью составляет 3.10. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Атлетико 37%
  • ничья 31%
  • победа Манчестер Юнайтед 32%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес уже на стороне англичан1.74 против 2.16 на испанцев. В процентах 55% на 45%. Ответная встреча пройдет в Манчестере 15 марта.

Игроки Атлетико
Игроки Атлетико / Фото: Reuters

Реклама

Атлетико является действующим чемпионом Испании, однако нынче с трудом борется за попадание в топ-четверку. "Матрасники" делять 4-5 места с Барселоной, однако сыграли на матч больше. Что же касается евроосени, то мадридцы смогли обойти в группе Порту и Милан, а вот с Ливерпулем испанцы уже ничего поделать не смогли.

Читайте также: Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо России

В свою очередь Ман Юнайтед выиграл свой квартет, в котором находились Вильярреал, Аталанта и Янг Бойз. В чемпионате же "красные дьяволы" также сражаются за путевку в ЛЧ на следующий сезон. МЮ идет на 4 месте и опережает Вест Хэм с Арсеналом на четыре балла. Тем не менее, у "канониров" есть еще аж три матча в запасе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Бенфика

Сегодня

22:00

Аякс

4.00

3.95

1.96

Атлетико

Сегодня

22:00

Манчестер Юнайтед

2.48

3.15

3.15
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Пятница, 25 февраля
14:00
Суббота, 26 февраля
14:00
17:00
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять