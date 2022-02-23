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Атлетіко проти Манчестер Юнайтед: де дивитись матч Ліги чемпіонів та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 лютого, 06:47
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Атлетіко та Манчестер Юнайтед проведуть перший раунд битви за прохід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Луїс Суарес та Кріштіану Роналду зійдуться до 1/8 фіналу ЛЧ
Луїс Суарес та Кріштіану Роналду зійдуться до 1/8 фіналу ЛЧ

У середу, 23 лютого, пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній грі дня зустрінуться Атлетіко та Манчестер Юнайтед . Матч відбудеться у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано". початок о 22:00.

Де дивитись матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Атлетіко є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Сімеоне рівні 2.60, тоді як на МЮ 3.00. Коефіцієнт на нічию становить 3.10. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Атлетіко 37%
  • нічия 31%
  • перемога Манчестер Юнайтед 32%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага вже на боці англійців 1.74 проти 2.16 на іспанці. В процентах 55% на 45%. Друга зустріч пройде в Манчестері 15 березня.

Гравці Атлетіко
Гравці Атлетіко / Фото: Reuters

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Атлетико є чинним чемпіоном Іспанії, проте нині насилу бореться за влучення в топ-четвірку. "Матрацники" ділять 4-5 місця з Барселоною, проте зіграли на матч більше. Що ж до євроосені, то мадридці змогли обійти в групі Порту та Мілан, а ось із Ліверпулем іспанці вже нічого вдіяти не змогли.

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У свою чергу Ман Юнайтед виграв свій квартет, у якому знаходилися Вільярреал, Аталанта та Янг Бойз. У чемпіонаті ж "червоні дияволи" також борються за путівку до ЛЧ наступного сезону. МЮ йде на 4 місці та випереджає Вест Хем з Арсеналом на чотири бали. Тим не менш, у "канонірів" є ще аж три матчі у запасі.

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