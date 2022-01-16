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Аталанта против Интера: смогут ли Малиновский и компания остановить чемпиона Италии?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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16 января, 08:40
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Аталанта не проиграет Интеру в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Малиновский и его Аталанта примут чемпиона Италии Интер
Малиновский и его Аталанта примут чемпиона Италии Интер

Вчера в Серии А стартовал 22-й тур чемпионата Италии, а уже сегодня пройдет центральный поединок уикенда. В гости к Аталанте приедет Интер. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТАЛАНТА – ИНТЕР
16 января, воскресенье, в 21:45, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 3.00 – 3.70 – 2.31

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Судя по результатам, Интер Симоне Индзаги практически безукоризненный. У них в семнадцати последних матчах лишь одно поражение (в ничего не значащем матче Лиги чемпионов от Реала), победы над Наполи, Ромой, Лацио и Ювентусом во встрече за Суперкубок Италии, а также ничьи с тем же Юве и Миланом в чемпионате.

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В турнирной таблице "неррадзури" опережают Милан, да еще и имеют игру в запасе. Из последних 11-ти игр чемпионата они всего в трех пропустили голы. Аталанта же располагается на четвертом месте, отставая от лидера на восемь очков. Им явно не хватает стабильности.

Хотя в 13-ти последних матчах чемпионата всего одно поражение и три ничьи. Бергамаски при Гасперини традиционно не лучшим образом действуют в защите – в 15-ти турах пропускали хотя бы один гол и лишь в пяти сыграли на "ноль". Их очное противостояние в первом круге завершилось боевой ничьей – 2:2.

"Аталанта"
"Аталанта" / Фото: Reuters

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У команды Руслана Малиновского имеются многочисленные кадровые потери – голкипер Спортьелло, защитники Джимсити и Толои, фулбеки Госенс и Дзаппакоста, а также форвард Сапата не сыграют. В противовес у Интер потерь попросту нет.

ПРОГНОЗ: Думаю, Аталанта не проиграет и попытается победить. Забьют обе команды, ТБ 2,5, жду голы в обоих таймах.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Аталанта не проиграет – 1.66
  • обе забьют – 1.51
  • голы в обоих таймах – 1.53
  • тотал больше 2,5 – 1.60

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