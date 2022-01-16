Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Аталанта проти Інтера: чи зможуть Малиновський та компанія зупинити чемпіона Італії?

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 08:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов ставить на те, що Аталанта не програє Інтеру у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Малиновський та його Аталанта приймуть чемпіона Італії Інтер
Малиновський та його Аталанта приймуть чемпіона Італії Інтер

Вчора в Серії А стартував 22 тур чемпіонату Італії, а вже сьогодні пройде центральний поєдинок вікенду. У гості до Аталанти приїде Інтер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТАЛАНТА – ІНТЕР
16 січня, неділя, о 21:45, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.00 – 3.70 – 2.31

Реклама

Судячи з результатів, Інтер Сімоне Індзагі практично бездоганний. У них у сімнадцяти останніх матчах лише одна поразка (у нічого не значному матчі Ліги чемпіонів від Реала), перемоги над Наполі, Ромою, Лаціо та Ювентусом у зустрічі за Суперкубок Італії, а також нічиї з тим самим Юве та Міланом у чемпіонаті.

Читайте також: Андрій Шевченко отримав пропозицію від Зеленського

Реклама

У турнірній таблиці "неррадзурі" випереджають Мілан та ще й мають гру в запасі. З останніх 11-ти ігор чемпіонату вони лише у трьох пропустили голи. Аталанта розташовується на четвертому місці, відстаючи від лідера на вісім очок. Їм не вистачає стабільності.

Хоча у 13-ти останніх матчах чемпіонату лише одна поразка та три нічиї. Бергамаски при Гасперіні традиційно не найкраще діють у захисті – у 15-ти турах пропускали хоча б один гол і лише у п'яти зіграли на "нуль". Їхнє очне протистояння у першому колі завершилося бойовою нічиєю – 2:2.

"Аталанта"
"Аталанта" / Фото: Reuters

Реклама

У команди Руслана Малиновського є численні кадрові втрати – голкіпер Спортьєлло, захисники Джімсіті та Толої, фулбеки Госенс та Дзаппакоста, а також форвард Сапата не зіграють. На противагу Інтер втрат просто немає.

ПРОГНОЗ: Думаю, Аталанта не програє та спробує перемогти. Заб'ють обидві команди, ТБ 2,5, чекаю голи в обох таймах.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Аталанта не програє 1.66
  • обидві заб'ють – 1.51
  • голи в обох таймах – 1.53
  • тотал більше 2,5 – 1.60

Poll Parimatch
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекер
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ліверпуль

Сьогодні

16:00

Брентфорд

1.28

6.00

11.00

Атлетик

Сьогодні

20:30

Реал

4.70

4.00

1.74

Аталанта

Сьогодні

21:45

Інтер

2.95

3.70

2.33
Опитування
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти