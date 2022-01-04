Криптовалюта для обраних: чому біткоїн став головним активом нерівності у світі

Левова частка найдорожчої криптовалюти світу належить лише 0,01% власників біткоїну

Біткоїн - найпопулярніша валюта на крипторинку / Фото: Getty Images

Минулий рік став проривним для біткоїна. Ще в січні 2021-го курс "битка" не дотягував до 30 тисяч доларів, тоді як у листопаді ціна одного токена дісталася позначки 69 тисяч.

Щоправда, у грудні на криптовалюту очікував різкий спад, всього за ніч курс обвалився аж на 12 тисяч доларів. Крім того, біткоїн також визнали головним "активом нерівності" у світі.

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Справа в тому що 27% біткоїнів належать лише 0,01% власників. Особливо це контрастно виглядає на тлі фінансових активів США. Адже такий же відсоток найбагатших громадян штатів мають лише 10% багатства країни.

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Раніше повідомлялося, що за останні 12 років з моменту створення біткоїну майнери придбали вже 90% усіх токенів. При цьому запас ще є, адже видобуток останніх 10% токенів очікується на 2140 рік.

Пропонуємо також ознайомитись з головними цифрами 2021 року на ринку криптовалют. Ви дізнаєтесь, скільки споживається енергії для майнінгу біткоїну.