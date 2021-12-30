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СЬОГОДНІ Гра Крипто

Історичний рекорд біткоїну, популяризація NFT. Головні цифри 2021 для ринку криптовалют

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 грудня, 17:15
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Останні 12 місяців стали реальним проривом для криптовалютної промисловості. Згадуємо головні показники року
2021-й став роком прогресу криптовалюти
2021-й став роком прогресу криптовалюти / Фото: Getty Images

2021 став справжнім проривом для ринку криптовалют. Цей вид розрахунку перестав бути чимось незвичайним і диким для більшості людей, а курс більшості валют бив неймовірні рекорди.

Крім того, набрала популярності NFT, яка стала мейнстрімом для багатьох компаній. Пропонуємо підбити підсумки року для крипторинка в ключових цифрах.

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69 015 доларів

Саме такого курсу біткоїн досяг на початку листопада, оновивши рекорд. Ще на початку 2021 року "биток" оцінювався менш ніж у 29 тисяч, тож зліт на 120% вражає.

Ще навесні великі інвестори почали надавати перевагу Ethereum
Ще навесні великі інвестори почали надавати перевагу Ethereum / Фото: AFP, Pixabay

542%

Зростання криптовалюти Ethereum перевершило біткоїн. Ще в січні крипта торгувалася за 737 долари, тоді як у листопаді досягла позначки 4,7К.

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123 ТВт/год

Така кількість терраватт-годин енергії використана за рік майнерами біткоїнів. Для порівняння, приблизно стільки ж енергії споживається за рік Аргентиною, Колумбією, Норвегією, Швецією чи Україною.

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90%

Такий відсоток біткоїнів уже видобуто майнерами. Це 18,9 мільйона токенів з 21 млн. При цьому 20% здобутих "битків" вже втрачені і не підлягають відновленню.

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69,3 мільйона доларів

Саме такий рекорд встановив найдорожчий NFT у березні цього року. За таку суму художник Майк Вінкельман продав свою роботу "Кожен день: перші 5000 днів".

2,3 мільярда доларів

Така капіталізація ринку криптовалют у 2021 році, згідно з даними CoinGecko, яка відстежує понад 12 тисяч токенів.

27 мільярдів доларів

Загальна сума фінансування, яку криптовалютні компанії одержали від венчурних капіталістів у 2021 році. Це більше, ніж за попередні 10 років разом.

7,7 мільярда доларів

Таких збитків зазнав криптовалютний ринок у 2021 році внаслідок хакерських атак. Це на 81% більше, ніж 2020-го (4,25 млрд). Найбільше втратила платформа DeFi Poly Network у серпні внаслідок хакерського злому, проте пізніше компанія зуміла повернути втрачені кошти.

1

Сальвадор став першою країною у світі, яка легалізувала біткоїн як офіційний платіжний засіб. Щоправда, цей закон викликав протести у центральноамериканській країні.

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