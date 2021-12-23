Піке продовжиться? Експерт розповів, чого чекати від курсу біткоїну на Новий рік та Різдво

Анжей Ковальчук пояснив, що може спричинити зростання чи зниження ціни однієї монети біткоїну

Біткоїн може ще більше обвалитися у новорічні свята / Фото: Getty Images

2021 став проривом для криптовалютного ринку. З січня по ноябрь курс біткоїну зріс більш ніж удвічі і навіть побив історичний максимум – 69 тисяч доларів за монету.

Втім, на початку грудня на крипторинці стався обвал . Ціна біткоїну буквально за ніч обвалилася аж на 12 тисяч доларів. Нині BTC торгується за 48,5 тисяч доларів.

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У такій ситуації непросто спрогнозувати поведінку біткоїну на ринку наступного року. В ексклюзивному інтерв'ю.segodnya.ua/ua головний стратег із криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук висловив свою думку про подальшу долю криптовалюти.

"З 27 грудня по 2 січня курс біткоїну коливатиметься в ціновому діапазоні від 44,4 до 53,6 тисяч доларів США за монету. Бічний рух обумовлений періодом тонкого ринку, коли інвесторів у роботі не багато, а дія тих, хто залишився в роботі , буде приводом для різких змін цін.

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Час перед Різдвом та Новим роком – це період, коли можна чекати на несподівані негативні сюрпризи на ринку. Саме в той момент, коли ніхто не чекає вагань, ціна демонструє різкий перебіг.

У період Різдва враховувати новини було б недоречним, оскільки що їх не беруть до уваги великі учасники ринку. Проте формувати загальний тон інвесторів на наступний місяць є абсолютно вірною тактикою.

Якщо протягом тижня з 27 грудня по 2 січня ми отримаємо низку негативних коментарів щодо регулювання крипторинку або фіксації прибутку великими гравцями, то з початку 2022 року можна було б чекати на розпродаж та зниження вартості біткоїн нижче межі 44 400 долара за монету.

Якщо оцінювати закономірності, то останні кілька років біткоін ріс у другій половині грудня і практично до Нового року. Ми не виключаємо повторення історії, тому маємо оптимістичні оцінки ходу ціни до 53 590 доларів США за монету саме в період тонкого ринку".