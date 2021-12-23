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Піке продовжиться? Експерт розповів, чого чекати від курсу біткоїну на Новий рік та Різдво

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 грудня, 16:40
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Анжей Ковальчук пояснив, що може спричинити зростання чи зниження ціни однієї монети біткоїну
Біткоїн може ще більше обвалитися у новорічні свята
Біткоїн може ще більше обвалитися у новорічні свята / Фото: Getty Images

2021 став проривом для криптовалютного ринку. З січня по ноябрь курс біткоїну зріс більш ніж удвічі і навіть побив історичний максимум – 69 тисяч доларів за монету.

Втім, на початку грудня на крипторинці стався обвал . Ціна біткоїну буквально за ніч обвалилася аж на 12 тисяч доларів. Нині BTC торгується за 48,5 тисяч доларів.

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Биткоин пережил дикий обвал курса

У такій ситуації непросто спрогнозувати поведінку біткоїну на ринку наступного року. В ексклюзивному інтерв'ю.segodnya.ua/ua головний стратег із криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук висловив свою думку про подальшу долю криптовалюти.

"З 27 грудня по 2 січня курс біткоїну коливатиметься в ціновому діапазоні від 44,4 до 53,6 тисяч доларів США за монету. Бічний рух обумовлений періодом тонкого ринку, коли інвесторів у роботі не багато, а дія тих, хто залишився в роботі , буде приводом для різких змін цін.

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Час перед Різдвом та Новим роком – це період, коли можна чекати на несподівані негативні сюрпризи на ринку. Саме в той момент, коли ніхто не чекає вагань, ціна демонструє різкий перебіг.

У період Різдва враховувати новини було б недоречним, оскільки що їх не беруть до уваги великі учасники ринку. Проте формувати загальний тон інвесторів на наступний місяць є абсолютно вірною тактикою.

Якщо протягом тижня з 27 грудня по 2 січня ми отримаємо низку негативних коментарів щодо регулювання крипторинку або фіксації прибутку великими гравцями, то з початку 2022 року можна було б чекати на розпродаж та зниження вартості біткоїн нижче межі 44 400 долара за монету.

Якщо оцінювати закономірності, то останні кілька років біткоін ріс у другій половині грудня і практично до Нового року. Ми не виключаємо повторення історії, тому маємо оптимістичні оцінки ходу ціни до 53 590 доларів США за монету саме в період тонкого ринку".

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