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Паніка на крипторинку! За ніч курс біткоїну обвалився на 12 тисяч доларів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
4 грудня, 09:50
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Ще вчора BTC оцінювався в 55 тисяч доларів, проте провал на біржі трейдерів спричинив різке падіння курсу найпопулярнішої криптовалюти
Біткоїн пережив дикий обвал курсу
Біткоїн пережив дикий обвал курсу / Фото: Getty Images

Криптовалютний ринок переживає зростання у 2021 році. Ще на початку року курс найпопулярнішої валюти біткоїну становив 29 тисяч доларів.

Втім, вже до травня BTC оцінювали в 61К, а на початку листопада біткоїн взагалі побив історичний рекорд . Ціна однієї монети перевалила за позначку 69 тисяч доларів.

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Проте після такого сплеску біткоїн став дешевшати. Останні тижні BTC котирувався близько 55-60 тисяч американських грошей. А цієї ночі курс "битка" обвалився ще сильніше.

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Ще вчора криптовалютна монета коштувала 55 з лишком тисяч доларів, то вночі її курс досяг позначки 43 тисячі. Вранці ж курс біткоїну вдалося відновити на позначці 47,2К американської валюти.

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За інформацією Coinglass, за останню добу біржі ліквідували позиції трейдерів на загальну суму 2,45 мільярда доларів. Індекс страху та жадібності зупинився на позначці 25 (дуже високий показник).

У свою чергу, аналітик Cointelegraph Мікаель Ван де Попп припустив, що причиною такого гучного падіння стали каскадні ліквідації після падіння BTC нижче за позначку 53 тисячі. Він також упевнений, що нижче за 43К "биток" точно не опуститься.

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