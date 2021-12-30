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Исторический рекорд биткоина, популяризация NFT. Главные цифры 2021 года для рынка криптовалют

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 декабря, 17:15
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Последние 12 месяцев стали настоящим прорывом для криптовалютной индустрии. Вспоминаем главные показатели года
2021-й стал годом прогресса криптовалюты
2021-й стал годом прогресса криптовалюты / Фото: Getty Images

2021 год стал настоящим прорывом для рынка криптовалют. Данный вид расчета перестал быть чем-то необычным и диким для большинства людей, а курс большинства валют бил невероятные рекорды.

Кроме того, набрала популярности NFT, которая стала мейнстримом для многих компаний. Предлагаем подвести итоги года для крипторынка в ключевых цифрах.

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69 015 долларов

Именно такого курса биткоин достиг в начале ноября, обновив рекорд. Еще в начале 2021 года "биток" оценивался менее чем в 29 тысяч, так что взлет на 120% впечатляет.

Еще весной крупные инвесторы начали отдавать предпочтение Ethereum
Еще весной крупные инвесторы начали отдавать предпочтение Ethereum / Фото: AFP, Pixabay

542%

Рост криптовалюты Ethereum превзошел биткоин. Еще в январе крипта торговалась за 737 доллара, тогда как в ноябре достигла отметки 4,7К.

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123 ТВт/ч

Такое количество терраватт-час энергии использовано за год майнерами биткоинов. Для сравнения, примерно столько же энергии потребляется за год Аргентиной, Колумбией, Норвегией, Швецией или Украиной.

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90%

Такой процент биткоинов уже добыт майнерами. Это 18,9 миллиона токенов из 21 млн. При этом 20% добытых "битков" уже утеряны и не подлежат восстановлению.

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69,3 миллиона долларов

Именно такой рекорд установил самый дорогой NFT в марте этого года. За такую сумму художник Майк Винкельманн продал свою работу "Каждый день: первые 5000 дней".

2,3 миллиарда долларов

Такова капитализация рынка криптовалют в 2021 году, согласно данным CoinGecko, которая отслеживает более 12 тысяч токенов.

27 миллиардов долларов

Общая сумма финансирования, которую криптовалютные компании получили от венчурных капиталистов в 2021 году. Это больше, чем за предыдущие 10 лет вместе взятых.

7,7 миллиарда долларов

Такой ущерб понес криптовалютный рынок в 2021 году вследствие хакерских атак. Это на 81% больше, чем в 2020-м (4,25 млрд). Больше всего потеряла платформа DeFi Poly Network в августе в результате хакерского взлома, однако позже компания сумела вернуть потерянные средства.

1

Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализировала биткоин в качестве официального платежного средства. Правда, этот закон вызвал протесты в центральноамериканской стране.

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