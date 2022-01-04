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Криптовалюта для избранных: почему биткоин стал главным активом неравенства в мире

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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4 января, 15:50
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Львиная доля самой дорогой криптовалюты мира принадлежит всего 0,01% владельцев биткоина
Биткоин - самая популярная валюта на крипторынке
Биткоин - самая популярная валюта на крипторынке / Фото: Getty Images

Прошлый год стал прорывным для биткоина. Еще в январе 2021-го курс "битка" не дотягивал до 30 тысяч долларов, тогда как в ноябре цена одного токена добралась до отметки 69 тысяч.

Правда, в декабре криптовалюту ожидал резкий спад, всего за ночь курс обвалился аж на 12 тысяч долларов. Кроме того, биткоин также признали главным "активом неравенства" в мире.

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Дело в том, что 27% биткоинов принадлежат всего 0,01% владельцев. Это особенно контрастно выглядит на фоне финансовых активов США. Ведь такой же процент самых богатых граждан штатов имеют во владении лишь 10% богатства страны.

Биткоин пережил дикий обвал курса

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Ранее сообщалось, что за последние 12 лет с момента создания биткоина майнеры приобрели уже 90% всех токенов. При этом запас еще есть, ведь добыча последних 10% токенов ожидается на 2140 год.

Предлагаем также ознакомиться с главными цифрами 2021 года на рынке криптовалют. Вы узнаете, сколько потребляется энергии для майнинга биткоина.

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