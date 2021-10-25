Біткоїн може пробити ціну в 100 тисяч доларів. Експерт дав прогноз до кінця року

Стратег по криптовалютам Анжей Ковальчук вважає, що біткоїн цілком може замахнутися на психологічну позначку в 100 тисяч доларів в цьому році

Курс біткоїну може пробити 100 тисяч доларів вже в цьому році / Фото: Колаж: Сьогодні

Три дні тому курс біткоїну досяг свого історичного максимуму – за одну монету на піку давали 64 888 доларів.

Чи зможе перша криптовалюта до кінця року "пробити" позначку в 100 тисяч доларів?

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Відповідає Анжей Ковальчук, головний стратег по криптовалютам компанії TomiEx:

Прогнози по ринку криптовалют оптимістичні. Вартість флагмана, Bitcoin, буде рости і ціль зростання до $100 000 за монету до кінця року в наших оцінках теж присутня.

Однак, зазначимо, що ціна 100 000 доларів за монету є верхньою планкою для цього активу.

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Причини зростання вартості біткоїну наступні:

індустрія розвивається;

росте кількість проектів, які враховують в своїх бізнес планах розрахунок в криптовалюті;

довіра роздрібного та інституційного інвестора збільшується в міру відновлення діяльності китайських кріптомайнерів;

з'являються нові платіжні термінали в криптовалюті, що вселяє впевненість в продовження зростання сектору по всьому світу.

Той факт, що Bitcoin досяг історичного максимуму ціни не дає нам приводу для фіксації прибутку. Частково ціна буде відкочуватися назад, навіть може піти нижче 60 тисяч доларів за монету, але учасники ринку будуть викуповувати це просідання.

Це технічний відкат ціни, який повинен бути за всіма правилами роботи біржових спекулянтів. Технічний відкат може стати як приводом для нових угод на покупку, так і періодом для виходу з ринку невпевнених інвесторів.

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Невпевненість невеликих інвесторів заснована на нерозумінні ситуації в цілому і бажанні залишитися з прибутком після зростання цін до історично максимальних.

Наша точка зору полягає в тому, що купувати криптовалюту вигідно навіть зараз.

Основний посил, який важливий інвесторам у всьому світі – ризик інфляції для світової економіки. Раніше, до появи кріпторинку, в такий момент починало дорожчати золото. А зараз, з 2019 року, криптовалюти отримують приплив інвесторів, які в спробах втекти від інфляційних ризиків заробляють на вкладеннях в цей новомодний актив.

Думка експерта. Біткоїн або золото: куди краще інвестувати?

Масовість попиту формує висхідний тренд по ринку криптоактивів і причин для зміни ситуації немає.

Наближення різних свят, або сезону корпоративної звітності американських компаній – це привід для зростання волатильності, але не для зміни тренду. Тому пророкувати поступове зростання цін буде правильною тактикою на період до кінця поточного року.

ТОП-5 найбільш важливих факторів впливу на криптовалюти це:

інфляція в світі;

попит на криптовалюти;

розвиток індустрії;

довіра різних країн до крипторинку шляхом визнання обігу криптомонет як платіжного засобу;

коментарі в ЗМІ з прогнозами зростання цін.

Нагадаємо, що зростання біткоїну спровокувало стрибок курсу на інші криптовалюти. Etereum ледь не побив рекорд. Найцінніша криптовалюта стала локомотивом для всього ринку, дозволивши і іншим валютам піднятися в ціні.