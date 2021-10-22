Зростання біткоїну викликало стрибок курсу на інші криптовалюти. Etereum ледь не побив рекорд

Найцінніша криптовалюта стала локомотивом для всього ринку, дозволивши й іншим валютам піднятися в ціні

Зростання біткоїну викликав стрибок курсу на інші криптовалюти / Фото: Getty Images

Нещодавно курс біткоїну встановив історичний рекорд. 20 жовтня ціна за одну монету криптовалюти перевалила за позначку в 66 тисяч доларів.

Стрибок курсу "битка" викликав підвищення попиту і на інші криптовалюти. Рекордним підвищенням курсу відзначилася валюта Solana (+ 23%). Тепер одна її монета дорівнює 185 доларів.

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Також інвестори і в Ethereum, яка додала за добу 8%. Як і біткоїн, криптовалюта ледь не побила свій історичний рекорд, зупинившись на позначці 4252 долара. У травні цього року курс становив 4379 американських грошей.

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Крім того, стрибок "битка" викликав і зростання криптовалюти Cardano. За добу її ціна піднялася на 6% і тепер становить 2,17 долара. Подорожчала і Binance Coin, яка впритул наблизилася до позначки в 500 доларів.

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До слова, британські експерти розповіли, коли варто очікувати падіння курсу біткоїну. За їхніми прогнозами, вже на початку 2022 року ціна найдорожчої криптовалюти складе 100 тисяч доларів.