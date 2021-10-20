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СЬОГОДНІ Гра Крипто

Курс біткоїну побив історичний рекорд! За одну монету можна купити квартиру в Києві

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
20 жовтня, 16:55
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Криптовалюта досягла свого максимального курсу за весь час, подолавши позначку в 66 тисяч доларів
Курс біткоїну досяг свого піку
Курс біткоїну досяг свого піку / Фото: Getty Images

Біткоїн продовжує бити рекорди. Вранці криптовалюта на ринку оцінили в 63 759 доларів США. Це майже побило рекорд, встановлений навесні цього року.

14 квітня курс біткоїну був зафіксований на позначці 64 888 доларів. І ось сьогодні він подолав і цю позначку! Одна монета "битка" тепер коштує 66 283 американських грошей.

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Доктор економічних наук і експерт трейдингу Ерік Найман вважає, що зростання курсу криптовалют може привести до економічної кризи в Китаї. Прогнозується, що біткоїн може перевищити позначку у 80 тисяч доларів.

Графік зміни курсу біткоїну за весь час:

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У той же час інші експерти прогнозують різке падіння біткоїну. На їхню думку, вже в жовтні курс криптовалюта може знизитися до 30 тисяч доларів.

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Відмітимо, що в Сальвадорі біткоїн став причиною масових акцій протестів. В країні узаконили офіційне використання криптовалюти як виду платежу, через що люди вийшли на "майдан" проти президента Наїба Букеле.

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До слова, в Україні Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти . У найближчі півроку регулятори ринку активів повинні створити необхідні нормативні акти для повноцінного функціонування.

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