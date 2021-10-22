Біткоїн або золото: куди краще інвестувати? Думка експерта

Спеціаліст в області криптовалют розповів про плюси і мінуси вкладення в біткоїн для захисту від інфляції

Біткоїн готовий конкурувати з золотом за право стати найбільш надійною інвестицією / Фото: Getty Images

На цьому тижні курс біткоїну оновив історичний рекорд. 20 жовтня ціна за одну монету криптовалюти перевалила за позначку в 66 тисяч доларів.

Експерти очікують і подальше зростання "битка", а інвестор-мільярдер Пол Тюдор навіть вважає, що біткоїн є кращим захистом від інфляції, ніж золото.

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В такому випадку, що ж обрати для інвестиції: криптовалюту або золото? Спеціально для сайту "Сьогодні" на це питання відповів головний стратег по криптовалютам компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Варто розуміти що подібні заяви робляться з розрахунку на хайп, і як правило людьми, які вже інвестували в біткоїн. Не варто надавати їм велике значення. Питання "що краще для захисту від інфляції?" скоріше філософське і однозначної відповіді на нього немає.

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В першу чергу варто відзначити, що золото залишається набагато більш популярним інвестиційним інструментом. На відміну від біткоїну людство знайоме з золотом вже давно: як мінімум 5 тисяч років, внаслідок чого цифровому активу вкрай складно конкурувати з благородним металом.

Золото щільно увійшло в побут. Воно використовується в промисловому виробництві, для виготовлення прикрас і інвестицій. У промисловості зайнята величезна кількість людей, так що навряд чи вона зникне кудись в найближчі роки.

З іншого боку, біткоїн в останні роки став набагато більш надійним інструментом. Створювалася інвестиційна інфраструктура, завдяки чому з'явилися великі фонди та компанії. Зараз купувати головну криптовалюту набагато безпечніше ніж ще 2-3 роки тому саме за рахунок великого числа професійних гравців, залучених в інвестиціях.

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Ризики його заборони регуляторами значно знизилися, а обмежена емісія створює дефляційний тиск. Проте, придбати золото зараз все ж таки набагато простіше, в той час як кастодіальні сервіси для криптовалют тільки почали створюватися.

Великим фондам важливо мати надійне сховище для своїх активів і поки на кріптовалютном ринку з цим туго.

Варто також розуміти, що основними інвесторами на ринку є страхові компанії і пенсійні фонди, яким необхідно тримати гроші в інструментах з мінімальними ризиками. Цілком очевидно, що вони будуть віддавати перевагу золоту, оскільки воно істотно менш волатильне.

Візьмемо екстремальний приклад: під час березневого обвалу 2020 року BTC в моменті позбувся 63% своєї вартості, тоді як золото лише 14%. Крім того, на цифровому ринку занадто сильний вплив великих гравців, так званих китів, які мають можливості для маніпулювання котируваннями через малий розмір ринку.

Можливо, біткоїн може стати певною альтернативою золоту, але тільки в дуже віддаленій перспективі. Зараз це вкрай волатильний і ризикований інструмент.

До слова, британські експерти розповіли, коли варто очікувати падіння курсу біткоїну. За їхніми прогнозами, вже на початку 2022 року ціна найдорожчої криптовалюти складе 100 тисяч доларів.