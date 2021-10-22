Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского
СЕГОДНЯ Игра Крипто

Биткоин или золото: куда лучше инвестировать? Мнение эксперта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 07:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Специалист в области криптовалют рассказал о плюсах и минусах вложения в биткоин для защиты от инфляции
Биткоин готов конкурировать с золотом за право стать самой надежной инвестицией
Биткоин готов конкурировать с золотом за право стать самой надежной инвестицией / Фото: Getty Images

На этой неделе курс биткоина обновил исторический рекорд. 20 октября цена за одну монету криптовалюты перевалила за отметку в 66 тысяч долларов.

Эксперты ожидают и дальнейший рост "битка", а инвестор-миллиардер Пол Тюдор даже считает, что биткоин является лучшей защитой от инфляции, чем золото.

Реклама

Фото: REUTERS/Edgar Su
Фото: REUTERS/Edgar Su

В таком случае, что же выбрать для инвестиции: криптовалюту или золото? Специально для сайта "Сегодня" на этот вопрос ответил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Стоит понимать что подобные заявления делаются в расчете на хайп, и как правило людьми, которые уже инвестировали в биткоин. Не стоит придавать им большое значение. Вопрос "что лучше для защиты от инфляции?" скорее философский и однозначного ответа на него нет.

Реклама

Биткоин может упасть уже в 2022 году

В первую очередь стоит отметить, что золото остается гораздо более популярным инвестиционным инструментом. В отличие от биткоина человечество знакомо с золотом уже давно: как минимум 5 тысяч лет, вследствие чего цифровому активу крайне сложно конкурировать с благородным металлом.

Золото плотно вошло в обиход. Оно используется в промышленном производстве, для изготовления украшений и инвестиций. В индустрии занято огромное количество людей, так что вряд ли она исчезнет куда-то в ближайшие годы.

С другой стороны, биткоин в последние годы стал гораздо более надежным инструментом. Создавалась инвестиционная инфраструктура, благодаря чему появились крупные фонды и компании. Сейчас покупать главную криптовалюту гораздо безопаснее чем еще 2-3 года назад именно за счет большого числа профессиональных игроков, задействованных в инвестициях.

Реклама

Майнинг биткоина – не всегда легальное занятие

Риски его запрета регуляторами значительно снизились, а ограниченная эмиссия создает дефляционное давление. Тем не менее, приобрести золото сейчас все-таки гораздо проще, в то время как кастодиальные сервисы для криптовалют только начали создаваться.

Крупным фондам важно иметь надежное хранилище для своих активов и пока на криптовалютном рынке с этим туго.

Стоит также понимать, что основными инвесторами на рынке являются страховые компании и пенсионные фонды, которым необходимо держать деньги в инструментах с минимальными рисками. Совершенно очевидно, что они будут отдавать предпочтение золоту, так как оно существенно менее волатильное.

Возьмем экстремальный пример: во время мартовского обвала 2020 года BTC в моменте лишился 63% своей стоимости, тогда как золото лишь 14%. Кроме того, на цифровом рынке слишком сильно влияние крупных игроков, так называемых китов, которые имеют возможности для манипулирования котировками из-за малого размера рынка.

Возможно, биткоин может стать некой альтернативой золоту, но только в очень отдаленной перспективе. Сейчас это крайне волатильный и рискованный инструмент.

К слову, британские эксперты рассказали, когда стоит ожидать падения курса биткоина. По их прогнозам, уже в начале 2022 года цена самой дорогой криптовалюты составит 100 тысяч долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять