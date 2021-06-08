УЄФА спільно з Epic Games запускає призовий турнір по Євро-2020 в Fortnite

Змагання серед любителів відеогри пройдуть 16-17 червня

Турнір Євро-2020 Fortnite буде проведений в середині червня / Фото: UEFA.com

Вже 11 червня буде зіграний матч-відкриття Євро-2020 – довгоочікуваного турніру, який в минулому році був перенесений через пандемію коронавірусу. Інші види спорту також хочуть стати частиною футбольного свята на континенті. Паралельно з Євро найбільший покер-рум України запускає серію турнірів із загальним призовим фондом 10 мільйонів гривень.

Сьогодні ж УЄФА оголосив про спільний турнір з відеогри Fortnite разом з розробником "Epic Games". Змагання пройде в рамках фінальної стадії змагання протягом двох днів – 16 та 17 червня. Переможці та найкращі гравці будуть нагороджені грошовими призами та турнірними нагородами.

"Футбол завжди був одним з найпопулярніших видів спорту, які гравці Fortnite вони хотіли б побачити в симуляторі. В цьому році ми будемо свідками великого переліку футбольних подій по всьому світу. Співпраця з УЄФА в рамках Євро-2020 Fortnite дарує нову можливість насолодитися футболом разом з мільйонами гравців у Fortnite", – заявив глава відділу глобального партнерства Epic Games Нейт Нанзер.

Відзначимо, що американський розробник ігор також відомий за такими симуляторам як Gear of War, Unreal Tournament, Infinity Blade, Age of Wonders та інших. До слова, нещодавно стало відомо що українець з'явиться на обкладинці відомого футбольного симулятора PES.