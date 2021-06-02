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Українець з'явиться на обкладинці відомого футбольного симулятора. Другим після Шеви

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 червня, 09:45
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Руслан Маліновський представлятиме Аталанту в серії Pro Evolution Soccer. Він став лише другим українцем, кому довірили місце на обкладинці футбольного симулятора
Маліновський потрапив на обкладинку PES
Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

Український півзахисник Руслан Маліновський з'явиться на обкладинці популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer для версії гри на PlayStation 4. Це стало можливим після укладення партнерської угоди між Аталантою і виробником гри KONAMI.

Руслан став лише другим українцем, хто буде рекламувати відому гру. У 2005 році на обкладинці футбольного симулятора, але тільки серії FIFA, красувався Андрій Шевченко.

У цьому сезоні Маліновський став справжнім лідером італійського клубу. У 43 матчах у всіх турнірах українець забив 10 м'ячів і зробив 12 результативних передач, ставши найкращим асистентом чемпіонату Італії. Не дивно, що цінник на Маліновського підскочив до 30 мільйонів євро.

А раніше трапився скандал в FIFA 21! Ніхто з українців не потрапив в "Команду сезону". Експерти впевнені, до складу повинен був потрапити хтось із української трійці – Віктор Циганков, Руслан Маліновський або Роман Яремчук.

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