Симуляцію Стерлінга зі сліпим арбітром висміяли у віртуальному футболі

Скандальний пенальті в півфіналі Євро-2020 отримав продовження у віртуальному футболі. Там показали безглузде падіння Стерлінга, за яке сліпий арбітр з паличкою призначив пенальті

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У Мережі не вщухають суперечки щодо скандального пенальті в півфіналі Євро-2020 між командами Англії і Данії. Нагадаємо, в додатковий час арбітр призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга.

Багато вболівальників порахували, що англієць домалював порушення правил, як він це вже робив в попередніх матчах. Ми вже писали, як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем.

Любителі віртуального футболу створили свою версію події в матчі Англія – Данія. Вони показали, як Стерлінг падає на рівному місці, а потім арбітр в окулярах для сліпих тростиною вказує на пенальті.

Також ми писали, що Андрія Ярмоленка підвищили до нереального рівня в FIFA 21. Два голи і два ассисти на Євро-2020 дозволили лідеру збірної України увірватися в число найкращих футболістів літа. У футбольному симуляторі рейтинг українця перевалив за 90.