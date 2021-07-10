Симуляцию Стерлинга со слепым арбитром высмеяли в виртуальном футболе

Скандальный пенальти в полуфинале Евро-2020 получил продолжение в виртуальном футболе. Там показали нелепое падение Стерлинга, за которое слепой арбитр с палочкой назначил пенальти

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В Сети не утихают споры относительно скандального пенальти в полуфинале Евро-2020 между командами Англии и Дании. Напомним, в дополнительное время арбитр назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга.

Многие болельщики посчитали, что англичанин дорисовал нарушение правил, как он это уже делал в предыдущих матчах. Мы уже писали, как Стерлинг "нарисовал" пенальти в игре с Шахтером.

Любители виртуального футбола создали свою версию произошедшего в матче Англия – Дания. Они показали, как Стерлинг падает на ровном месте, а затем арбитр в очках для слепых тростью указывает на пенальти.

Также мы писали, что Андрея Ярмоленко повысили до нереального уровня в FIFA 21. Два гола и два ассиста на Евро-2020 позволили лидеру сборной Украины ворваться в число лучших футболистов лета. В футбольном симуляторе рейтинг украинца перевалил за 90.