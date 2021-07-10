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Майже як Неймар: Ярмоленка підвищили до нереального рівня в FIFA 21

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 липня, 13:46
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Два голи і два ассисти на Євро-2020 дозволили Андрію Ярмоленку увірватися в число кращих футболістів літа. У футбольному симуляторі рейтинг українця перевалив за 90
Андрій Ярмоленко отримав підвищення в FIFA 21
Андрій Ярмоленко отримав підвищення в FIFA 21 / Фото: Reuters

Гра капітана збірної України Андрія Ярмоленка на Євро-2020 не залишилася непоміченою розробниками симулятора FIFA 21. Український вінгер отримав картку з неймовірним рейтингом – 94! Відзначимо, що звичайний рейтинг українця становить 77.

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Українець увійшов до числа "літніх зірок", де також присутні такі гравці як Неймар, фіналісти Євро Гаррі Кейн, Рахім Стерлінг, Федеріко К'єза.

Нагадаємо, що на Євро-2020 Ярмоленко забив два голи і зробив дві результативні передачі, а наша збірна дійшла до 1/4 фіналу.

Раніше ми писали, що Ярмоленко – кращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5. Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко став найкориснішим футболістом у складі команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи.

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