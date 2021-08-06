Називав Крим російським: скандальний геймер в нетверезому вигляді програв велику суму в азартні ігри

Олександр S1mple Костилєв потрапив у другу неприємну ситуацію за тиждень

S1mple - один з найвідоміших геймерів України / Фото: Instagram S1mple

Тиждень тому відомий кіберспортсмен Олександр S1mple Костилєв потрапив в гучний політичний скандал. активіст Сергій Стерненко оприлюднив запис, на якому геймер називає Крим частиною Росії.

Тепер же Костилєв опинився в інший неприємній ситуації. Кіберспортсмен став учасником стріму у його друга Романа CyberFocus Деркача, який спеціалізується на грі Call of Duty: Warzone.

Під час трансляції Олександр примудрився програти 600 тисяч рублів (220 тис. грн) на сайті з азартними іграми, які приймають скіни в CS:GO. При цьому сам Костилєв знаходився в нетверезому стані, в чому не раз зізнавався під час трансляції.

Читайте також: Футбольний симулятор Football Manager не встояв перед фемінізмом в кіберспорті

На цьому S1mple не зупинився і почав звинувачувати сайт в нечесності. Причиною стало те, що всі скіни він програв одному користувачеві, який перемагав в рулетці навіть з низьким шансом на перемогу.

До слова, Олександр Костилєв прокоментував таки скандал із заявою про Крим. На своїй сторінці в Instagram S1mple зазначив, що завжди був прихильником територіальної цілісності України, а на питання про півострів відповів не замислюючись.