Футбольний симулятор Football Manager не встояв перед фемінізмом у кіберспорті

Відома відеогра додасть у свій новий випуск режим жіночих команд, щоб не створювати окремий симулятор

Жіночі команди з'являться у Football Manager / Фото: Football Manager

Жіночий футбол активно інтегрується і в кіберспорт. Нещодавно компанія Electronic Arts повідомила, що в FIFA22 з'явиться дівчина-коментатор. Нею стане ексфутболістка збірної Англії Алекс Скотт.

А ось розробники Football Manager пішли ще далі. Британська корпорація Sports Interactive повідомила, що в новій версії відеогри буде додано режим жіночого футболу.

Повідомляється, що студія відмовилася від випуску окремої гри, присвяченої жінкам. Замість цього Sports Interactive створять нові анімації, які анатомічно відрізнятимуться від чоловічих тіл.

Крім того, розробники поміняють набір фраз, які присутні більше в жіночому футболі, ніж в чоловічому, а також переведуть їх на 19 різних мов. Дата впровадження оновлень поки невідома.

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Зазначимо, що остання версія гри Football Manager 2021 була випущена 24 листопада 2020 року. За цей час компанія продала понад 35 мільйонів копій. У FM21 представлені 117 ліг з 52 країн з усіх континентів світу.