Нововведення у FIFA22: стало відомо ім'я першої дівчини-коментатора у футбольному симуляторі

Голос екс-гравчині збірної Англії Алекс Скотт тепер з'явиться і в популярній відеогрі

Алекс Скотт - новий голос футбольного симулятора FIFA22 / Фото: Getty Images

Вже незабаром на світ з'явиться новий футбольний симулятор FIFA22 від розробника Electronic Arts. За інформацією ЗМІ, в грі буде нововведення. Вперше в історії FIFA коментатором у відеогрі стане жінка.

Нею буде екс-гравчиня збірної Англії та Арсеналу Алекс Скотт. Після закінчення кар'єри у 2018 році дівчина працює експертом на британському телебаченні, ставши навіть частиною коментаторської команди ВВС на Євро-2020.

Більшу частину своєї кар'єри Алекс провела в Арсеналі, з яким вигравала п'ять разів жіночу АПЛ, а також жіночу Лігу чемпіонів у 2007 році. Зі збірною же Скотт брала срібло на Євро-2009 та бронзу на ЧС-2015.