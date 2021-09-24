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Джошуа знайшов підробіток на випадок поразки від Усика – боксер з'явиться у FIFA22 (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 вересня, 13:50
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Разом з Льюїсом Хемілтоном боксер стане одним з героїв новенького футбольного симулятора від Electronic Arts
Ентоні Джошуа та Льюїс Хемілтон стануть героями FIFA22
Ентоні Джошуа та Льюїс Хемілтон стануть героями FIFA22

Вже на наступних вихідних відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Нещодавно компанія опублікувала список із 22-х найкращих футболістів FIFA22. Також у грі з'являться і нові персонажі зі світу спорту – гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон і боксер Ентоні Джошуа.

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У футбольному симуляторі герої будуть доступні в режимі "Історія". Головний персонаж гри зустрінеться з зірками спорту перед матчем Челсі – ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що вже завтра відбудеться найочікуваніший бій року для українського вболівальника. Наш співвітчизник Олександр Усик битиметься з британцем Ентоні Джошуа в боротьбі за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

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Зустріч пройде в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Вечір боксу розпочнеться о 20:00, однак вихід Усика та Джошуа на ринг очікується не раніше півночі. Дізнавайтеся також, де можна подивитися матч Джошуа – Усик в прямій трансляції.

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