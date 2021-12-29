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Зінченко їде у вулик: де дивитись матч Брентфорд – Манчестер Сіті та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
29 грудня, 10:50
В закладинки
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Перемога дозволить Ман Сіті закріпити лідерство в АПЛ
Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства
Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства / Фото: Getty Images

В АПЛ відбуваються поєдинки 20-го туру. Три матчі перенесено через епідемію коронавірусу в командах, проте сьогоднішні ігри пройдуть за розкладом.

Останньою зустріччю дня обіцяє стати битва між Брентфордом та Манчестер Сіті. Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Брентфорд Комьюніті". Початок – о 22:15.

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Читайте також: Де дивитись матч Челсі – Брайтон і хто фаворит

Де дивитись матч Брентфорд – Манчестер Сіті? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Брентфорд – Манчестер Сіті онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Трансляція Брентфорд – Манчестер Сіті
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Сіті є беззаперечним фаворитом матчу. Котирування на перемогу команди Пепа Гвардіоли дорівнюють 1.16, тоді як на лондонців – аж 19.50. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 8.30. Імовірність результату матчу у відсотках:

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  • перемога Брентфорда – 7%
  • нічия – 13%
  • перемога Манчестер Сіті – 80%

Манчестер Сіті впевнено лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи Челсі та Ліверпуль на шість очок. Останнім часом "міщани" демонструють феноменальну форму, вигравши 9 останніх матчів у АПЛ.

Брентфорд закріпився в середині таблиці, наростивши комфортну перевагу над зоною вильоту. "Бджоли" мають дев'ятиочкову перевагу над зоною вильоту, проте в останніх 10-ти матчах АПЛ виграли лише двічі. В останній грі лондонці поступилися у гостях Брайтону.

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