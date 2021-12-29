Зинченко отправляется в улей: где смотреть матч Брентфорд – Манчестер Сити и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Победа позволит Ман Сити закрепить лидерство в АПЛ

Александр Зинченко мчится к своему очередному чемпионству / Фото: Getty Images

В АПЛ проходят поединки 20-го тура. Три матча перенесены из-за эпидемии коронавируса в командах, однако сегодняшние игры пройдут по расписанию.

Последней встречей дня обещает стать битва между Брентфордом и Манчестер Сити. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Брентфорд Комьюнити". Начало – в 22:15.

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Где смотреть матч Брентфорд – Манчестер Сити? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Брентфорд – Манчестер Сити онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Сити является безоговорочным фаворитом матча. Котировки на победу команды Пепа Гвардиолы равны 1.16, тогда как на лондонцев – аж 19.50. Ничья же оценивается коэффициентом 8.30. Вероятность результата матча в процентах:

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победа Брентфорда – 7%

ничья – 13%

победа Манчестер Сити – 80%

Манчестер Сити уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая Челси и Ливерпуль на шесть очков. В последнее время "горожане" демонстрируют феноменальную форму, выиграв 9 последних матчей в АПЛ.

Брентфорд же закрепился в середине таблицы, нарастив комфортный перевес над зоной вылета. "Пчелы" имеют девятиочковое преимущество над зоной вылета, однако в последних 10-ти матчах АПЛ выиграли лишь дважды. В последней игре лондонцы уступили в гостях Брайтону.