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Яремчук залишить Лігу чемпіонів: які шанси у Бенфіки зупинити Аякс

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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23 лютого, 09:17
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Кирило Круторогов ставить на те, що Аякс не програє у Лісабоні та за підсумками двох матчів пройде до 1/4 фіналу. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів
Роман Яремчук та його Бенфіка намагатимуться зупинити Аякс
Роман Яремчук та його Бенфіка намагатимуться зупинити Аякс

У середу відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків дня воюють Бенфіка та Аякс. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БЕНФІКА – АЯКС
23 лютого, середа, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 4.60 – 4.00 – 1.76

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Єдина пара команд плей-офф турніру без представників топ-чемпіонатів. Лісабонці вийшли з групи, випередивши Барселону та київське Динамо, але поступившись лідерством Баварії.

Аякс став однією з найкращих команд групового раунду. Вони набрали 100% очок, двічі обігравши Спортінг, дортмундську Боруссію та Бешикташ. По суті, краще за них серед 32 учасників виявилася лише Баварія, яка забила на два голи більше і пропустила на два менше.

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Тренер Бенфіки Жорже Жезуш
Тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: Reuters

Взимку Бенфіку залишив тренер Жорже Жезуш, який і вивів її до плей-офф. Вже майже два місяці команда працює під керівництвом виконувача обов'язків Нельсона Веріссімо і найближчим часом очікується, що його замінить інший фахівець.

Хоча, у разі успіху у протистояннях із голландцями, ймовірно, ситуація може змінитися на користь нинішнього тренера. У чемпіонаті "орли" йдуть третіми, відстаючи від зони ЛЧ вже на шість очок. З обох кубків вилетіли. Тож сезон уже зараз виглядає провальним. Лукас Веріссімо і Сеферович у лазареті.

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Аякс – одноосібний лідер свого чемпіонату з перевагою над ПСВ у 5 очок. У них актуальна серія з десяти перемог поспіль. Поточного року не сталося жодної осічки. Втрати є, але не критичні – Іхаттарен, Клайбер, Лаб'яд та Броббі не зіграють.

ПРОГНОЗ: Амстердамці – фаворити пари, в їхньому проході у чвертьфінал не сумніваюся. У Лісабоні вони не програють. Чекаю, що заб'ють два голи (ІТБ 1,5), схиляюся до їхньої перемоги або результативної нічиєї.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Аякс не програє 1.22
  • Аякс заб'є два голи і більше 1.69
  • прохід Аякса – 1.24

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#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
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