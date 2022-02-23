Яремчук покинет Лигу чемпионов: какие шансы у Бенфики остановить Аякс

Кирилл Круторогов ставит на то, что Аякс не проиграет в Лиссабоне и по итогу двух матчей пройдет в 1/4 финала. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов

Роман Яремчук и его Бенфика постараются остановить Аякс

В среду состоятся два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков дня сразятся Бенфика и Аякс. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БЕНФИКА – АЯКС

23 февраля, среда, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 4.60 – 4.00 – 1.76

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Единственная пара команд плей-офф турнира без представителей топ-чемпионатов. Лиссабонцы вышли из группы, опередив Барселону и киевское Динамо, но уступив лидерство Баварии.

Аякс стал одной из лучших команд группового раунда. Они набрали 100% очков, по два раза обыграв Спортинг, дортмундскую Боруссию и Бешикташ. По сути, лучше их среди 32 участников оказалась только Бавария, забившая на два гола больше и пропустившая на два меньше.

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Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

Зимой Бенфику покинул тренер Жорже Жезуш, который и вывел ее в плей-офф. Уже почти два месяца команда работает под руководством исполняющего обязанности Нельсона Вериссимо и в ближайшее время ожидается, что его заменит другой специалист.

Хотя, в случае успеха в противостояниях с голландцами, вероятно, ситуация может измениться в пользу нынешнего тренера. В чемпионате "орлы" идут третьими, отставая от зоны ЛЧ уже на шесть очков. Из обоих кубков вылетели. Так что сезон уже сейчас выглядит провальным. Лукас Вериссимо и Сеферович в лазарете.

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Аякс – единоличный лидер своего чемпионата с преимуществом над ПСВ в 5 очков. У них актуальна серия из десяти побед кряду. В наступившем году не случилось ни одной осечки. Потери есть, но не критические – Ихаттарен, Клайбер, Лабьяд и Бробби не сыграют.

ПРОГНОЗ: Амстердамцы – фавориты пары, в их проходе в четвертьфинал не сомневаюсь. В Лиссабоне они не проиграют. Ожидаю, что забьют два гола (ИТБ 1,5), склоняюсь к их победе или результативной ничьей.

Котировки Parimatch на эти результаты: