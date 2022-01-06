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Шевченко повертається після ковіду: де дивитись матч Сассуоло – Дженоа та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 січня, 10:10
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Прогноз та список трансляцій матчу в чемпіонаті Італії. Український наставник встиг перехворіти на ковід під час паузи і тепер готовий перемагати середняка
Андрій Шевченко на чолі Дженоа
Андрій Шевченко на чолі Дженоа / Фото: Getty Images

Сьогодні у Серії А пройде поєдинок 20-го туру за участю команди Андрія Шевченка. Вдень Сассуоло прийме Дженоа. Матч пройде у Реджіо-нель-Емілії на стадіоні "Мапей Читта дель Триколорі". Початок – о 17:30.

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Де дивитись матч Сассуоло – Дженоа? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

На думку Parimatch, "зелено-чорні" мають більше шансів на успіх. Котирування на перемогу Сассуоло дорівнюють 1.76, тоді як на перевагу генуезців – 4.80. Нічию оцінюють коефіцієнтом 3.85. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Сассуоло – 54%
  • нічия – 25%
  • перемога Дженоа – 21%.

Сассуоло застряг у центрі турнірної таблиці. Команда Діонісі посідає 13-тє місце та має комфортну перевагу над зоною вильоту (13 очок). Водночас екскоманда Роберто Де Дзербі забиває чимало (30 голів у чемпіонаті), проте перемоги даються їй рідко – лише шість цього сезону.

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Своєю чергою Дженоа таки відкриває зону вильоту, перебуваючи на 18-му місці й відстаючи від Спеції на п'ять балів. Команда здобула лише одну перемогу в сезоні, а за Андрія Шевченка набрала лише два бали у 7 іграх. Втім, календар у "грифонів" був жахливий, а нічию в матчі з Аталантою клуб явно може занести собі в актив.

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Мілан

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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
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