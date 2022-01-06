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Шевченко возвращается после ковида: где смотреть матч Сассуоло – Дженоа и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 января, 10:10
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Украинский наставник успел переболеть коронавирусом во время паузы и теперь готов побеждать середняка
Андрей Шевченко во главе Дженоа
Андрей Шевченко во главе Дженоа / Фото: Getty Images

Сегодня в Серии А пройдет поединок 20-го тура с участием команды Андрея Шевченко. Днем Сассуоло примет Дженоа. Матч пройдет в Реджио-нель-Эмилии на стадионе "Мапей Читта дель Триколоре". Начало – в 17:30.

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Где смотреть матч Сассуоло – Дженоа? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

По мнению Parimatch, "зелено-черные" имеют больше шансов на успех. Котировки на победу Сассуоло равны 1.76, тогда как на генуэзцев – 4.80. Ничья же оценивается коэффициентом 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Сассуоло – 54%
  • ничья – 25%
  • победа Дженоа – 21%

Сассуоло застрял в центре турнирной таблицы. Команда Диониси занимает 13 место и имеет комфортный перевес над зоной вылета (13 очков). При этом экс-команда Роберто Де Дзерби забивает немало (30 голов в чемпионате), однако победы даются ей редко – всего шесть в этом сезоне.

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В свою очередь Дженоа как раз и открывает зону вылета, находясь на 18 месте и отставая от Специи на пять баллов. Команда добыла лишь одну победу в сезоне, а при Андрее Шевченко набрала лишь два балла в 7-ми играх. Впрочем, календарь у "грифонов" был ужасный, а ничью в матче с Аталантой клуб явно может занести себе в актив.

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