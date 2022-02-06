Сенегал – Єгипет: хто фаворит у фіналі Кубка Африки?

Кирило Круторогов ставить на те, що матч перейде в овертайм, де сильнішими будуть сенегальці. Анонс та прогноз на фінальний матч Кубка африканських націй

Головні зірки Сенегалу та Єгипту - партнери по Ліверпулю Садіо Мане та Мохамед Салах / Фото: Getty Images

У неділю 6 лютого визначиться новий переможець Кубка африканських націй. На стадіоні "Поль Бійя" у столиці Камеруну Яунді воюють Сенегал та Єгипет. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

СЕНЕГАЛ – ЄГИПЕТ

6 лютого, неділя, о 21:00, YouTube

Котирування Parimatch на матч: 2.20 – 2.80 – 4.10

Котирування на перемогу у турнірі: 1.55 – 2.46

Реклама

Фінальний матч континентального турніру. Єгиптяни – рекордсмени за кількістю трофеїв (7), але останній був здобутий у 2010 році. Сенегальці ніколи не ставали тріумфаторами КАНу, але двічі доходили до фіналу (2002 та 2019).

На поточному турнірі Сенегал посів перше місце у своїй групі, а потім здолав збірні Кабо-Верде, Екваторіальної Гвінеї та Буркіна Фасо. Єгипет виявився другим у групі, поступившись лідерством Нігерії.

Реклама

Тест: Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру Неймара?

А у плей-офф ними були вибиті Кот-д'Івуар за пенальті, Марокко в овертаймі та Камерун також у серії пенальті. Так що шлях сенегальців здається начебто більш переконливим.

Головні сенегальські зірки – воротар Менді з Челсі, захисник Кулібалі з Наполі, хавбек Гуйє з ПСЖ і, звичайно, Садіо Мане з Ліверпуля. У єгипетян більшість гравців виступають у внутрішньому чемпіонаті, але є Мохаммед Салах.

Реклама

Зірки Ліверпуля Мане та Салах можуть зустрітися у фіналі Кубка Африки / Фото: Goal.com

В історії протистоянь цих збірних було 12 зустрічей, у яких шість перемог за Єгиптом та чотири за Сенегалом. Зокрема, у двох останніх битвах, які були ще 2014 року.

ПРОГНОЗ: Здається, у цьому протистоянні не обійдеться без овертаймів. Тобто чекаємо на нічию в основний час, а далі схиляюся до успіху збірної Сенегалу.

Котирування Parimatch на ці результати: