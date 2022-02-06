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Сенегал – Египет: кто фаворит в финале Кубка Африки?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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6 февраля, 10:51
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Кирилл Круторогов ставит на то, что матч перейдет в овертайм, где сильнее окажутся сенегальцы. Анонс и прогноз на финальный матч Кубка африканских наций
Главные звезды Сенегала и Египта - партнеры по Ливерпулю Садио Мане и Мохамед Салах
Главные звезды Сенегала и Египта - партнеры по Ливерпулю Садио Мане и Мохамед Салах / Фото: Getty Images

В воскресенье, 6 февраля, определится новый победитель Кубка африканских наций. На стадионе "Поль Бийя" в столице Камеруна Яунде сразятся Сенегал и Египет. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

СЕНЕГАЛ – ЕГИПЕТ
6 февраля, воскресенье, в 21:00, YouTube
Котировки Parimatch на матч: 2.20 – 2.80 – 4.10
Котировки на победу в турнире: 1.55 – 2.46

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Финальный матч континентального турнира. Египтяне – рекордсмены по количеству трофеев (7), но последний был добыт в 2010 году. Сенегальцы никогда не становились триумфаторами КАНа, но дважды доходили до финала (2002 и 2019).

На текущем турнире Сенегал занял первое место в своей группе, а затем одолел сборные Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и Буркина Фасо. Египет оказался вторым в группе, уступив лидерство Нигерии.

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А в плей-офф ими были выбиты Кот-д’Ивуар по пенальти, Марокко в овертайме и Камерун также в серии пенальти. Так что путь сенегальцев кажется вроде бы как более убедительным.

Главные сенегальские звезды – вратарь Менди из Челси, защитник Кулибали из Наполи, хавбек Гуйе из ПСЖ и, конечно же, Садио Мане из Ливерпуля. У египетян большинство игроков выступают во внутреннем чемпионате, но есть Мохаммед Салах.

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Звезды Ливерпуля Мане и Салах могут встретиться в финале Кубка Африки
Звезды Ливерпуля Мане и Салах могут встретиться в финале Кубка Африки / Фото: Goal.com

В истории противостояний этих сборных было 12 встреч, в которых шесть побед за Египтом и четыре за Сенегалом. В частности, в двух последних битвах, которые были еще в 2014-м году.

ПРОГНОЗ: Думается, в этом противостоянии не обойдется без овертаймов. То есть ждем ничью в основное время, а далее склоняюсь к успеху сборной Сенегала.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • итоговая победа Сенегала – 1.55
  • ничья – 2.80

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