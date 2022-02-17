Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Малиновський та Ярмоленко серед фаворитів на перемогу у Лізі Європи – прогноз

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 10:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аталанта та Вест Хем входять до п'ятірки головних претендентів на тріумф у другому за рангом єврокубку. Прогноз букмекерів на перемогу у Лізі Європи
Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський вирушають за трофеєм Ліги Європи
Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський вирушають за трофеєм Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні відновлюється Ліга Європи першими матчами раунду плей-офф. У центральному поєдинку дня Барселона прийме Наполі.

Усього ж на дистанції залишилося 24 команди. 8 з них відсіються на першій же стадії, тоді як 8 переможців раунду плей-офф приєднаються до восьми команд, що здобули прямі путівки до 1/8 фіналу. Фінал Ліги Європи призначений на 18 травня і відбутися він повинен у Севільї.

Реклама

Читайте також: Названі головні фаворити Ліги чемпіонів

Тим часом, букмекери оновили котирування на переможця ЛЕ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти трофей над головою одразу у двох клубів – Барселони та дортмундської Боруссії. На них виставлено коефіцієнт 7.00.

Також серед фаворитів і шестиразовий володар трофею Севілья (10:00). Топ-п'ятірку замикають команди з українцями у складі – Аталанта Руслана Малиновського (11.00) та Вест Хем Андрія Ярмоленка (12.00).

Реклама
КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ
Барселона 7.0011%
Боруссія Д. 7.0011%
Севілья 10.009%
Аталанта 11.008%
Вест Хем 12.007%
Наполі 12.006%
Лейпциг 15.005%
Ліон 15.005%
Лаціо 21.004%
Реал Сосьєдад 21.004%
Монако 21.004%
Баєр 21.004%
Порту 26.003,5%
Бетіс 26.003,5%
Айнтрахт 26.003,5%
Зеніт 35.002,5%
Рейнджерс 67.001,5%
Галатасарай 67.001,5%
Олімпіакос 67.001,5%
Спартак 67.001,5%
Црвена Звезда81.001%
Шериф 101.000,8%
Динамо Загреб 151.000,6%

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Вільярреал

22 лют

22:00

Ювентус

2.70

3.20

2.85
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 25 лютого
14:00
Субота, 26 лютого
14:00
17:00
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти