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Малиновский и Ярмоленко среди фаворитов на победу в Лиге Европы – прогноз

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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17 февраля, 10:12
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Аталанта и Вест Хэм входят в пятерку главных претендентов на триумф во втором по рангу еврокубке. Прогноз букмекеров на победу в Лиге Европы
Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский отправляются за трофеем Лиги Европы
Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский отправляются за трофеем Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня возобновляется Лига Европы первыми матчами раунда плей-офф. В центральном поединке дня Барселона примет Наполи.

Всего же на дистанции осталось 24 команды. 8 из них отсеется на первой же стадии, тогда как 8 победителей раунда плей-офф присоединятся к восьми командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала. Финал Лиги Европы назначен на 18 мая и состоятся он должен в Севилье.

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Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя ЛЕ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять трофей над головой сразу у двух клубов – Барселоны и дортмундской Боруссии. На них выставлен коэффициент 7.00.

Также среди фаворитов и шестикратный обладатель трофея Севилья (10.00). Топ-пятерку замыкают команды с украинцами в составе – Аталанта Руслана Малиновского (11.00) и Вест Хэм Андрея Ярмоленко (12.00).

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КОМАНДАКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬ
Барселона7.0011%
Боруссия Д.7.0011%
Севилья10.009%
Аталанта11.008%
Вест Хэм12.007%
Наполи12.006%
Лейпциг15.005%
Лион15.005%
Лацио21.004%
Реал Сосьедад21.004%
Монако21.004%
Байер21.004%
Порту26.003,5%
Бетис26.003,5%
Айнтрахт26.003,5%
Зенит35.002,5%
Рейнджерс67.001,5%
Галатасарай67.001,5%
Олимпиакос67.001,5%
Спартак67.001,5%
Црвена Звезда81.001%
Шериф101.000,8%
Динамо Загреб151.000,6%

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.

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22 февр

22:00

Ювентус

2.70

3.20

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Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
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1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
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