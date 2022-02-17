Малиновский и Ярмоленко среди фаворитов на победу в Лиге Европы – прогноз

Аталанта и Вест Хэм входят в пятерку главных претендентов на триумф во втором по рангу еврокубке. Прогноз букмекеров на победу в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский отправляются за трофеем Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня возобновляется Лига Европы первыми матчами раунда плей-офф. В центральном поединке дня Барселона примет Наполи.

Всего же на дистанции осталось 24 команды. 8 из них отсеется на первой же стадии, тогда как 8 победителей раунда плей-офф присоединятся к восьми командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала. Финал Лиги Европы назначен на 18 мая и состоятся он должен в Севилье.

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Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя ЛЕ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять трофей над головой сразу у двух клубов – Барселоны и дортмундской Боруссии. На них выставлен коэффициент 7.00.

Также среди фаворитов и шестикратный обладатель трофея Севилья (10.00). Топ-пятерку замыкают команды с украинцами в составе – Аталанта Руслана Малиновского (11.00) и Вест Хэм Андрея Ярмоленко (12.00).

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КОМАНДА КОЭФФИЦИЕНТ ВЕРОЯТНОСТЬ Барселона 7.00 11% Боруссия Д. 7.00 11% Севилья 10.00 9% Аталанта 11.00 8% Вест Хэм 12.00 7% Наполи 12.00 6% Лейпциг 15.00 5% Лион 15.00 5% Лацио 21.00 4% Реал Сосьедад 21.00 4% Монако 21.00 4% Байер 21.00 4% Порту 26.00 3,5% Бетис 26.00 3,5% Айнтрахт 26.00 3,5% Зенит 35.00 2,5% Рейнджерс 67.00 1,5% Галатасарай 67.00 1,5% Олимпиакос 67.00 1,5% Спартак 67.00 1,5% Црвена Звезда 81.00 1% Шериф 101.00 0,8% Динамо Загреб 151.00 0,6%

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.