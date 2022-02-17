Малиновский и Ярмоленко среди фаворитов на победу в Лиге Европы – прогноз

Сегодня возобновляется Лига Европы первыми матчами раунда плей-офф. В центральном поединке дня Барселона примет Наполи.
Всего же на дистанции осталось 24 команды. 8 из них отсеется на первой же стадии, тогда как 8 победителей раунда плей-офф присоединятся к восьми командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала. Финал Лиги Европы назначен на 18 мая и состоятся он должен в Севилье.
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Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя ЛЕ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять трофей над головой сразу у двух клубов – Барселоны и дортмундской Боруссии. На них выставлен коэффициент 7.00.
Также среди фаворитов и шестикратный обладатель трофея Севилья (10.00). Топ-пятерку замыкают команды с украинцами в составе – Аталанта Руслана Малиновского (11.00) и Вест Хэм Андрея Ярмоленко (12.00).
|КОМАНДА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|ВЕРОЯТНОСТЬ
|Барселона
|7.00
|11%
|Боруссия Д.
|7.00
|11%
|Севилья
|10.00
|9%
|Аталанта
|11.00
|8%
|Вест Хэм
|12.00
|7%
|Наполи
|12.00
|6%
|Лейпциг
|15.00
|5%
|Лион
|15.00
|5%
|Лацио
|21.00
|4%
|Реал Сосьедад
|21.00
|4%
|Монако
|21.00
|4%
|Байер
|21.00
|4%
|Порту
|26.00
|3,5%
|Бетис
|26.00
|3,5%
|Айнтрахт
|26.00
|3,5%
|Зенит
|35.00
|2,5%
|Рейнджерс
|67.00
|1,5%
|Галатасарай
|67.00
|1,5%
|Олимпиакос
|67.00
|1,5%
|Спартак
|67.00
|1,5%
|Црвена Звезда
|81.00
|1%
|Шериф
|101.00
|0,8%
|Динамо Загреб
|151.00
|0,6%
Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.