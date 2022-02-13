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Біатлон на Олімпіаді-2022: оцінюємо шанси Підручного на золото у Пекіні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 лютого, 06:49
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Сьогодні відбудуться жіночі та чоловічі перегони переслідування, в яких візьмуть участь шість спортсменів з України. Прогноз букмекерів на чоловічий заїзд на Олімпіаді
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Зимова Олімпіада-2022 не зменшує обертів. У Пекіні зібралося майже три тисячі учасників, які розігрують між собою 109 комплектів медалей.

Україна представлена 45 спортсменами, чиї шанси на медалі на Олімпійських Іграх оцінюються вкрай низько. Але все ж таки найбільші надії у нас покладаються на біатлон.

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Сьогодні відбудуться дві гонки переслідування – жіноча на 10 км, також чоловіча на 12,5 км. В останній візьмуть участь три наші спортсмени – Дмитро Підручний , Артем Прима та Антон Дудченко .

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх. Parimatch на перемогу Підручного дає коефіцієнт 86.00. У Прими шансів значно менше – 151.00. Ставки на золото Дудченка зовсім не приймаються.

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Читайте також: Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022

Що ж до головних фаворитів гонки, то основна боротьба розгорнеться між норвежцем Йоханнесом Бе та французом Кантеном Фійон-Майє . Букмекери оцінюють шанси скандинава трохи вище 1.50 проти 2.70 на Кантена.

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 12:45 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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