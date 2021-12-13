Без шансів для Коваленка. Чому Рома Жозе Моуріньо не помітить аутсайдера Серії А

Кирило Круторогов ставить на те, що Рома насухо виграє у команди Віктора Коваленка. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії

Жозе Моуріньо проти Віктора Коваленка / Фото: Getty Images

Сьогодні підійде до кінця 17 туру чемпіонату Італії. У фінальній грі Рома зіграє зі Спецією. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова .

РОМА – СПЕЦІЯ

13 грудня, понеділок о 21:45, Мегого

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"Вовки" під керівництвом Моуріньо поки що відверто далекі від тих позицій, про які мріють уболівальники та керівництво. Римляни розташовуються на восьмому місці, але у разі перемоги зможуть піднятися на два щаблі вище, випередивши Емполі та зрівнявшись із Ювентусом.

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Щоправда, до зони Ліги чемпіонів їм все ще не вистачатиме 8 балів. Що не дивно, адже Рома програла чотири з останніх шести турів. Але якщо невдачі з Інтером та Міланом ще можна було якось зрозуміти, то з Венецією та Болоньєю – не дуже.

/ Фото: Reuters

Через дискваліфікацію не допоможуть римлянам Манчіні та Дзаньоло, а через травми – Пеллегріні, Ель Шаараві та Спінаццола. А це вже майже півкоманди.

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Спеція Віктора Коваленка не знає перемог у Серії А вже чотири матчі поспіль і йде на останній рятівній позиції із 12 очками. Перевага над суперниками із зони вильоту, зокрема, Дженоа Андрія Шевченка лише на два бали.

У гостях лігурійці виступають вкрай невдало, набравши цього сезону лише чотири очки з 24 можливих і програвши останні п'ять ігор на виїзді. Коваленко взяв участь у 10 матчах Серії А, у всіх з'являючись виключно у стартовому складі.

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

ПРОГНОЗ: Рома – великий фаворит цієї пари. Хоча надрезультативну перемогу від них чекати навряд чи варто. Думаю, римляни переможуть і не пропустять, або їх перемога і ТМ 2.5.

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