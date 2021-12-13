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Без шансов для Коваленко. Почему Рома Жозе Моуриньо не заметит аутсайдера Серии А

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
13 декабря, 15:55
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Рома всухую выиграет у команды Виктора Коваленко. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Жозе Моуриньо против Виктора Коваленко
Жозе Моуриньо против Виктора Коваленко / Фото: Getty Images

Сегодня подойдет к концу 17 тур чемпионата Италии. В финальной игре Рома сразится со Специей. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

РОМА – СПЕЦИЯ
13 декабря, понедельник в 21:45, Мегого

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"Волки" под руководством Моуриньо пока откровенно далеки от тех позиций, о которых мечтают болельщики и руководство. Римляне располагаются на восьмом месте, но в случае победы смогут подняться на две ступени выше, опередив Эмполи и сравнявшись с Ювентусом.

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Правда, до зоны Лиги чемпионов им все еще будет не хватать 8 баллов. Что не удивительно, ведь Рома проиграла четыре из последних шести туров. Но если неудачи с Интером и Миланом еще можно было как-то понять, то с Венецией и Болоньей – не очень.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Из-за дисквалификации не помогут римлянам Манчини и Дзаньоло, а по причине травм – Пеллегрини, Эль Шаарави и Спинаццола. А это уже чуть ли не полкоманды.

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Специя Виктора Коваленко не знает побед в Серии А уже четыре матча подряд и идет на последней спасительной позиции с 12 очками. Преимущество над соперниками из зоны вылета, в частности, Дженоа Андрея Шевченко всего на два балла.

В гостях лигурийцы выступают крайне неудачно, набрав в этом сезоне лишь четыре очка из 24 возможных и проиграв последние пять игр на выезде. Коваленко принял участие в 10 матчах Серии А, во всех появляясь исключительно в стартовом составе.

Виктор Коваленко
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

ПРОГНОЗ: Рома – большой фаворит этой пары. Хотя сверхрезультативной победы от них ждать вряд ли стоит. Думаю, римляне победят и не пропустят, либо же их победа и ТМ 2.5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Ромы – 1.41
  • Рома не пропустит – 2.30
  • тотал меньше 2,5 – 2.50

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