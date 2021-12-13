Помститися за Зорю: чи зможе Коваленко забити команді Жозе Моуріньо?

Українець став основним гравцем Спеції, однак поки що встиг відзначитися лише раз. Сьогодні його команда битиметься з Ромою

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Сьогодні в чемпіонаті Італії завершиться 17 тур Серії А. В останньому поєдинку вікенду столична Рома прийме аутсайдера турніру Спецію. Зустріч пройде у Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок – о 21:45.

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Букмекери визначили переможця зустрічі. На думку Parimatch, Рома має набагато більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на тріумф підопічних Жозе Моуріньо становить 1.42, тоді як на гостей можна поставити за 7.00. Нічия ж оцінюється в 5.20.

/ Фото: Reuters

Крім того, експерти вірять у велику кількість голів у поєдинку. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.57, тоді як на "менше" можна поставити за 2.55. Якщо ви вважаєте, що обидві команди зможуть відзначитися, то ваш коефіцієнт 1.77.

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Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Зазначимо, що за Спецію виступає українець Віктор Коваленко, який влітку перейшов в оренду з Аталанти. У складі "орлят" хавбек вже встиг відзначитися голом та двома асистами в 11-ти іграх. Щоправда, у грі з Ромою букмекери не вірять у гол Коваленка. Коефіцієнт на точний удар від Віктора дорівнює аж 9.00.

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На цей момент Рома йде на 8-му місці в Серії А, відстаючи від топ-четвірки аж на 11 очок. Перемога сьогодні дозволить команді Жозе Моуріньо обійти Емполі і порівнятись з балами з Ювентусом. Спеція займає 17 місце, випереджаючи зону вильоту на два бали.