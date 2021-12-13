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Отомстить за Зарю: сможет ли Коваленко забить команде Жозе Моуриньо?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
13 декабря, 13:20
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Украинец стал основным игроком Специи, однако пока успел отличиться лишь раз. Сегодня его команда будет биться с Ромой
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Италии завершится 17 тур Серии А. В последнем поединке уикенда столичная Рома примет аутсайдера турнира Специю. Встреча пройдет в Риме на "Стадио Олимпико". Начало – в 21:45.

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Букмекеры определили фаворита встречи. По мнению Parimatch, Рома имеет намного больше шансов на победу. Коэффициент на триумф подопечных Жозе Моуриньо составляет 1.42, тогда как на гостей можно поставить за 7.00. Ничья же оценивается в 5.20.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Кроме того, эксперты верят в большое количество голов в поединке. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.57, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.55. Если же вы считаете, что обе команды смогут отличиться, то ваш коэффициент 1.77.

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Виктор Коваленко
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Отметим, что за Специю выступает украинец Виктор Коваленко, перешедший летом в аренду из Аталанты. В составе "орлят" хавбек уже успел отметиться голом и двумя ассистами в 11-ти играх. Правда, в игре с Ромой букмекеры не сильно верят в гол Коваленко. Коэффициент на точный удар от Виктора равен аж 9.00.

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На данный момент Рома идет на 8 месте в Серии А, отставая от топ-четверки аж на 11 очков. Победа сегодня позволит команде Жозе Моуриньо обойти Эмполи и поравняться по баллам с Ювентусом. Специя же занимает 17 место, опережая зону вылета на два балла.

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