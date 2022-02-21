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Мероприятия в Чехии без карантина: Прага прощается с масками и ковид-сертификатами

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 февраля, 12:15
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Столица Чехии существенно ослабила ковидные ограничения, что позволит гостям города попасть на ивенты без масок или справки о вакцинации
В Праге снимают почти все ковидные ограничения
В Праге снимают почти все ковидные ограничения / Фото: Getty Images

Коронавирус все меньше вмешивается в покерные турниры. Главным фактором стало решение многих организаторов пускать на серии лишь вакцинированных игроков.

Впрочем, в конце прошлого года пришлось отменить European Poker Tour (EPT), который должен был пройти в декабре в Праге. Дело в том, что Чехию накрыла новая волна пандемии, из-за чего власти решили ввести локдаун.

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Теперь же стали известны новые даты тура. Серия пройдет в отеле Hilton Prague с 5 по 16 марта. Более того, государство ослабило карантинные ограничения в стране.

Hotel Hilton Prague – KONGRES – Europe Events and Meetings Industry Magazine

В казино можно будет попасть без предъявления отрицательного ПЦР-теста. Более того, даже справка о вакцинации не потребуется, достаточно будет пройти температурный скрининг на входе, чтобы стать участником EPT.

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Отметим, что за неполные две недели организаторы спланировали аж 57 разнообразных ивентов. Бай-ины будут варьироваться от 500 до 50 000 евро. Вход на Main Event составит 5,3К евровалюты.

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