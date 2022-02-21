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Заходи в Чехії без карантину: Прага прощається з масками та ковід-сертифікатами

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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21 лютого, 12:15
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Столиця Чехії суттєво послабила ковідні обмеження, що дозволить гостям міста потрапити на івенти без масок чи довідки про вакцинацію
У Празі знімають майже всі ковідні обмеження
У Празі знімають майже всі ковідні обмеження / Фото: Getty Images

Коронавірус все менше втручається в покерні турніри. Головним фактором стало рішення багатьох організаторів пускати на серії лише вакцинованих гравців.

Втім, наприкінці минулого року довелося скасувати European Poker Tour (EPT), який мав відбутися у грудні у Празі. Справа в тому, що Чехію накрила нова хвиля пандемії, через що влада вирішила ввести локдаун.

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Тепер стали відомі нові дати туру. Серія пройде у готелі Hilton Prague з 5 по 16 березня. Більше того, держава послабила карантинні обмеження у країні.

Hotel Hilton Prague – KONGRES – Europe Events and Meetings Industry Magazine

У казино можна потрапити без пред'явлення негативного ПЛР-тесту. Більш того, навіть довідка про вакцинацію не буде потрібна, достатньо буде пройти температурний скринінг на вході, щоб стати учасником EPT.

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Зазначимо, що за неповні два тижні організатори спланували аж 57 різноманітних івентів. Бай-іни варіюватимуться від 500 до 50 000 євро. Вхід на Main Event становитиме 5,3К євровалюти.

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