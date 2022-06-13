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Эпидемия коронавируса в Лас-Вегасе: несколько игроков в покер подхватили ковид

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 июня, 10:04
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Трое титулованных покеристов вынуждены пропустить старт WSOP из-за положительных тестов на ковид
Фил Хельмут - рекордсмен по победам на WSOP
Фил Хельмут - рекордсмен по победам на WSOP / Фото: Pokernews

Продолжается Мировая серия покера в Лас-Вегасе. Лучшие игроки со всего мира съехались в казино Bally's и Paris, чтобы разделить между собой 89 золотых браслетов.

Рекордсменом в истории по победам на турнирах WSOP является американец Фил Хельмут (16). В этом году PokerBrat намерен увеличить это количество, однако пока удача явно повернулась к нему не лицом.

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Хельмут не смог прибыть на открытие серии из-за диареи. Она же помешала ему принять участие в ивенте хайроллеров. Теперь же Фил сообщил, что сдал положительный тест на ковид.

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Покерист заверил фанатов, что чувствует себя хорошо, однако вынужден был пропустить ивент по Омахе Хай-Лоу, в котором он рассчитывал всерьез побороться за трофей.

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При этом Хельмут стал не единственным зараженным покеристом. Из-за коронавируса старт серии пропустил звезда реалити-шоу Storage Wars Рене Нежода, а также один из богатейших игроков в истории Джастин Бономо.

Отметим, что организаторы WSOP отменили масочный режим и не требуют от игроков ПЦР-тесты на ковид. Правда, к участию в серии допускают лишь вакцинированных участников.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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