Впервые после финала ЛЧ! Букмекеры оценили шансы Манчестер Сити взять реванш у Челси

Команда Томаса Тухеля видится небольшим фаворитом встречи, однако в целом шансы команд равны

Томас Тухель и Пеп Гвардиола встретятся впервые после финала Лиги чемпионов

Сегодня стартует 6 тур чемпионата Англии по футболу. В центральном матче дня Челси сразится с Манчестер Сити. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 14:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Челси – Манчестер Сити пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

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По мнению экспертов, шансы команд на победу практически равны, но все же с небольшим перевесом в сторону хозяев. Коэффициент на триумф Челси составляет 2.72, на успех Сити – 2.88. Ничья же оценивается коэффициентом 3.35.

Лондонская команда лидирует в АПЛ после пяти туров, деля первое место с Ливерпулем. К тому же, подопечные Тухеля уже добыли трофей в новом сезоне, одолев по пенальти Вильярреал в Суперкубке УЕФА.

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Манчестер Сити немного отстал от лидеров чемпионата Англии, закрепившись на пятой позиции. Подопечные Гвардиолы уже успели потерять очки в играх с Тоттенхэмом и Саутгемптоном, а также уступить Лестеру в борьбе за Суперкубок Англии.

Челси и Сити в последний раз встречались в конце мая, когда команды сошлись в финале Лиги чемпионов. Тогда фаворитом виделась манкунианская команда, однако успех в итоге праздновал Челси благодаря единственному голу в исполнении Кая Хаверца.

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История встреч. Команды отыграли аж 168 очных поединков и небольшой перевес на стороне Челси. Лондонцы выиграли 69 игр, тогда как Сити – на десять меньше. Еще 40 встреч завершились вничью.

Помимо финала Лиги чемпионов, команды еще трижды сражались друг с другом в прошлом сезоне. В полуфинале Кубка Англии Челси оказался сильнее (1:0), тогда как в АПЛ команды обменялись гостевыми победами (1:3 на "Стэмфорд Бридж" и 1:2 на "Этихаде").

Где смотреть. В прямой трансляции матч Челси – Манчестер Сити будет показан на телеканале Setanta Sports, который доступен на сервисе OLL.TV.