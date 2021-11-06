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Снова хет-трик Буяльского? Динамо не заметит Ворсклу в центральном матче тура УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
6 ноября, 14:25
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Киевская команда является безоговорочным фаворитом в дуэли с полтавчанами и имеет шансы оторваться от Шахтера в таблице
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего чемпиона страны. Киевское Динамо примет дома Ворсклу из Полтавы. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 17:00.

Динамо Киев vs Ворскла Полтава

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Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в столичной битве.

Динамо – Ворскла
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По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу. Ставки на победу киевлян варьируются около 1.32, тогда как на гостей выставлен коэффициент выше 9.20. Ничья же оценивается примерно в 5.30.

КомпанияДинамоНичьяВорскла
Parimatch1.325.209.50
Favbet1.345.109.30
Vbet1.335.8010.00
1xbet1.295.209.20
Marsbet1.305.3010.00

Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.76, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.08.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.15. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Виктор Цыганков – 1.85
  • Руслан Степанюк – 2.55
  • Денис Гармаш – 2.55
  • Лукас Ранжел – 2.55
  • Виталий Буяльский – 2.75
  • Витиньо – 3.20
  • Оливье Тилль – 3.55
  • Ибрагим Кане – 4.00

Читайте также: Где и когда смотреть матч Динамо – Ворскла

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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  • будет пенальти – 2.60
  • красная карточка – 3.00
  • Ворскла не проиграет – 3.25
  • Динамо выиграет в 3 и больше гола – 3.55
  • будет автогол – 7.75
  • один из игроков оформит хет-трик – 10.00

На данный момент Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Мирчи Луческу выиграли 11 из 13-ти матчей УПЛ и опережают Шахтер на три балла. Ворскла же идет на четвертом месте и отстает от Динамо аж на десять пунктов.

Отметим, что в последний раз команды встречались в мае этого года в Полтаве. Тогда Динамо разгромило соперника со счетом 5:1, а хет-трик в матче оформил Виталий Буяльский.

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