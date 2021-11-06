Снова хет-трик Буяльского? Динамо не заметит Ворсклу в центральном матче тура УПЛ

Киевская команда является безоговорочным фаворитом в дуэли с полтавчанами и имеет шансы оторваться от Шахтера в таблице

Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего чемпиона страны. Киевское Динамо примет дома Ворсклу из Полтавы. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 17:00.

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Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в столичной битве.

По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу. Ставки на победу киевлян варьируются около 1.32, тогда как на гостей выставлен коэффициент выше 9.20. Ничья же оценивается примерно в 5.30.

Компания Динамо Ничья Ворскла Parimatch 1.32 5.20 9.50 Favbet 1.34 5.10 9.30 Vbet 1.33 5.80 10.00 1xbet 1.29 5.20 9.20 Marsbet 1.30 5.30 10.00

Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.76, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.08.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.15. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Виктор Цыганков – 1.85

Руслан Степанюк – 2.55

Денис Гармаш – 2.55

Лукас Ранжел – 2.55

Виталий Буяльский – 2.75

Витиньо – 3.20

Оливье Тилль – 3.55

Ибрагим Кане – 4.00

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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будет пенальти – 2.60

красная карточка – 3.00

Ворскла не проиграет – 3.25

Динамо выиграет в 3 и больше гола – 3.55

будет автогол – 7.75

один из игроков оформит хет-трик – 10.00

На данный момент Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Мирчи Луческу выиграли 11 из 13-ти матчей УПЛ и опережают Шахтер на три балла. Ворскла же идет на четвертом месте и отстает от Динамо аж на десять пунктов.

Отметим, что в последний раз команды встречались в мае этого года в Полтаве. Тогда Динамо разгромило соперника со счетом 5:1, а хет-трик в матче оформил Виталий Буяльский.