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Первое дерби Шевченко: прогноз комментатора на матч Дженоа – Сампдория

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
10 декабря, 16:57
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Кирилл Круторогов рассказывает про интриги и потери команд перед игрой в пятницу, а также дает свой прогноз на матч чемпионата Италии
Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа
Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа

Сегодня Дженоа проведет пятый матч под руководством Андрея Шевченко. Соперник в поединке чемпионата Италии – Сампдория. Предлагаем послушать прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

Дженоа – Сампдория
Серия А, 10 декабря, пятница в 21:45, Мегого

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Андрей Шевченко провел уже четыре матча у руля Дженоа, эйфория от назначения спала, теперь все в ожидании первой победы и первого гола команды под его руководством. Украинский тренер возглавил "грифонов" во время их крайне сложного календаря. В череде встреч с топ-соперниками самым слабым был Удинезе, с которым удалось добыть единственное очко (0:0).

Сампдория – еще один не самый сильный соперник в этом графике, но при этом – крайне принципиальный, ведь это дерби Генуи, поэтому матч очень важен для Дженоа и Шевченко.

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Сампдория идет 15-й в Серии А, опережая "грифонов" на пять очков. Интересно, что они в последних пяти турах стабильно забивали хотя бы по одному голу, тогда как команда Шевы во всех четырех матчах под его руководством не забила ни разу.

Из лазарета Дженоа приходят позитивные новости – Кришито и Дестро восстановились после травм, а Фарес, Максимович и Каллон в ближайшие дни также должны вернуться к работе.

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ПРОГНОЗ. Это дерби обретает еще большую принципиальность и важность для тренерского штаба Шевченко. Не сомневаюсь, что его команда не проиграет. Думаю, забьет первый гол под его руководством.

Котировки на эти исходы от Parimatch:

  • Дженоа не проиграет (1Х) – коэффициент 1.61
  • Дженоа забьет гол – коєффициент 1.44

Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа
Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа / Фото: REUTERS

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