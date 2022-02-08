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Миколенко в гостях у миллиардеров: сможет ли Эвертон одолеть самый богатый клуб мира?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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8 февраля, 08:46
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Эвертон как минимум не проиграет Ньюкаслу и имеет шансы на победу. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Сегодня в АПЛ пройдут три поединка 24 тура чемпионата Англии. Внимание украинских болельщиков будет приковано к стадиону "Сент-Джеймс Парк", где Ньюкасл примет Эвертон с Виталием Миколенко. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

НЬЮКАСЛ – ЭВЕРТОН
8 февраля, вторник, в 21:45, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 2.70 – 3.35 – 2.70

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Фрэнк Лэмпард берется за спасение "ирисок". Он успел дебютировать в должности тренера в кубковом матче против Брентфорда и вышел этот дебют как нельзя лучше – 4:1.

Наш Виталий Миколенко появился в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. Хочется надеяться, что новый коуч остался доволен действиями украинца и мы снова увидим его в матче чемпионата Англии.

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Лэмпард стал новым тренером Миколенко
Лэмпард стал новым тренером Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Эвертон располагается на 16 месте, имея преимущество над командами из зоны вылета лишь на четыре очка. В Премьер-лиге они не побеждают пять туров подряд, взяв за этот период лишь один балл и проиграв последние три матча.

А в гостях в этом сезоне чемпионата выиграли лишь раз – еще в августе. После – в восьми выездных матчах взяли всего два очка. Фабиан Делф и Том Дэвис не сыграют из-за травм.

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Ситуация Ньюкасла еще хуже. "Сороки" прозябают в зоне вылета, хотя до спасительной позиции не хватает всего одного очка. В последнем туре они обыграли на выезде Лидс (1:0), прервав серию без побед из пяти матчей. Уилсон и Фернандес травмированы.

ПРОГНОЗ: Важнейший матч для обеих команд, в котором ничья не устроит никого. Склоняюсь к тому, что Эвертон, как минимум, не проиграет. Хотя ожидаю их победу.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • Эвертон не проиграет – 1.50

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