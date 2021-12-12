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Легендарное дерби Мадрида. Аудио-прогноз на матч Реал – Атлетико

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
12 декабря, 08:07
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Реал не проиграет в поединке с небольшим количеством забитых голов. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Тренеры Атлетико и Реала. Диего Симеоне и Карло Анчелотти
Тренеры Атлетико и Реала. Диего Симеоне и Карло Анчелотти / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Испании – мадридское дерби. Реал против Атлетико. Матч начнется поздно вечером, а в ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

РЕАЛ – АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ
12 декабря, воскресенье в 22:00, Мегого

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Мадридское дерби в последние годы постоянно имеет большое турнирное значение, кроме битвы за престиж, само собой. В этот раз встреча столичных команд, в какой-то мере, даст ответ на вопрос: претендует ли Атлетико в этом сезоне на "золото" и защиту титула?

Ведь еще до завершения первого круга "матрасники" идут четвертыми, отставая от лидере, именно Реала, аж на десять очков. Правда, команда Симеоне провела на матч меньше.

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У "сливочных" серия из 12 матчей без поражений и девяти побед кряду, в последних пяти матчах они пропустили лишь один гол. Причем, в этот период они справились с непростыми соперниками: Севильей, Атлетиком, Реал Сосьедадом и Интером.

Атлетико проводит не лучший сезон. В чемпионате допустили много необязательных потерь, а из группы ЛЧ вышли с огромным трудом в последнем туре. Кроме того, у них имеются проблемы с кадрами в обороне – Хименес, Триппьер и Караско не сыграют из-за травм.

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ПРОГНОЗ. Реал в плане формы выглядит предпочтительнее, но Атлетико обычно в таких матчах мобилизуется на полную. Склоняюсь к ничьей, уверен, что "сливочные" не проиграют, думаю, будет тотал меньше 2,5 голов.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Ничья – коэффициент 3.50
  • Реал не проиграет – коэффициент 1.31
  • Тотал меньше 2,5 голов – коэффициент 1.92

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