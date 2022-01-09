Кубок Африки стартует сегодня! Все, что нужно знать о главном турнире континента

Вашему вниманию – анонс турнира среди лучших сборных Африки, который будет проходить в Камеруне с 9 января по 6 февраля

Главные звезды нынешнего Кубка африканских наций / Фото: Getty Images

Сегодня в Африке стартует самый крупный местный турнир – Кубок африканских наций. 24 лучшие сборные континента съехались в Камерун, чтобы определить сильнейших на континенте. Предлагаем поближе познакомиться с этим турниром.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

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Турнир должен был пройти летом 2021 года, параллельно с Евро и Копа Америка. Впрочем, из-за дикой жары в Африке его сначала сместили на январь-февраль того же года. Однако в ситуацию вмешалась пандемия ковида, которая заставила организаторов перенести турнир на аналогичные месяцы 2022 года. КАН пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

К слову, с хозяевами турнира также все было неоднозначно. Изначально Камерун должен был принять прошлый турнир в 2019 году. Но страна элементарно не успела построить стадионы к сроку. Поэтому конфедерация и передал право проведения КАН-19 Египту.

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Впрочем, Камерун в обиде не остался и стране дали право на проведение турнира в 2021 году, хотя изначально хозяином стал Кот-Д'Ивуар. Решили поступить по "принципу домино" – ивуарийцы примут турнир в 2023-м, а Гвинея (изначальный хозяин КАН-23) – в 2025-м. Так что в этом году – Welcome to Cameroon.

Матчи турнира примут пять стадионов в четырех городах – Яунде (две арены), Дуала, Гаруа, Бафусам и Лимбе. Финал КАН-2021 состоится в столице Яунде на реконструированном стадионе, названном в честь президента страны Поля Бийя. Этот политический лидер даст фору даже Александру Лукашенко, ведь возглавляет Камерун с 1982 года!

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ФОРМАТ КАН-2021

Это будет второй Кубок африканских наций с участием 24-х команд. Формат абсолютно идентичен тому, который был на Евро-2020. Команды делятся на 6 групп по четыре участника и отыгрывают друг против друга в три тура. В 1/8 финала выходят победители и вице-чемпионы квартетов, а также 4 из 6 лучших команд, занявших третьи места. Состав групп следующий:

ГРУППА А. Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.

ГРУППА B. Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.

ГРУППА C. Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.

ГРУППА D. Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.

ГРУППА E. Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-Д'Ивуар.

ГРУППА F. Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.

При этом на КАН не вышло несколько неплохих команд. Так, турнир обойдется без ЮАР, Того, ДР Конго и Анголы, которые ранее участвовали даже на чемпионатах мира. Также КАН пропустит победитель 2012 года Замбия, а также родная команда Джорджа Веа – сборная Либерии.

ЗВЕЗДНЫЕ ИГРОКИ

Лидеры "Ливерпуля" Салах и Мане / Фото: Reuters

Кубок африканских наций стал поперек горла многим топ-клубам, которые вынуждены были отпустить своих звезд в расположение сборных в разгар сезона. Впрочем, турнир будет изобиловать звездами мировой величины. Вот, к примеру, рейтинг самых дорогих игроков КАН-2021 согласно Transfermarkt:

Мохамед Салах (Египет) – 100 млн евро Садио Мане (Сенегал) – 80 млн евро Ашраф Хакими (Марокко) – 70 млн евро Уилфрид Ндиди (Нигерия) – 60 млн евро Франк Кессье (Кот-Д'Ивуар) – 48 млн евро Калиду Кулибали (Сенегал) – 45 млн евро Томас Партей (Гана) – 40 млн евро Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо) – 40 млн евро Рияд Марез (Алжир) – 40 млн евро Юссеф Эн-Несири (Марокко) – 40 млн евро Уилфрид Заа (Кот-Д'Ивуар) – 40 млн евро Эдуар Менди (Сенегал) – 32 млн евро Николя Пепе (Кот-Д'Ивуар) – 30 млн евро Наби Кейта (Гвинея) – 30 млн евро Себастьян Алле (Кот-Д'Ивуар) – 30 млн евро Андре Замбо Ангисса (Камерун) – 30 млн евро Исмаэль Беннасер (Алжир) – 30 млн евро

ПОБЕДИТЕЛИ КАН

Рекордсменом по победам на Кубках африканских наций является Египет. "Фараоны" выиграли аж 7 турниров из 32-х, на два титула обходя Камерун (5).

Действующим же победителем значится Алжир, завоевавший свой второй титул на КАН в 2019 году. В финале Рияд Марез и компания минимально одолели Сенегал, у которого так до сих пор нет ни одного трофея на турнирах.

ФАВОРИТЫ КАН-2021

И все же букмекеры сжалились над "Львами Теранги". По мнению Parimatch, Сенегал является фаворитом нынешнего Кубка африканских наций. Коэффициент на его триумф составляет 5.00. Главным соперником команды Алиу Сиссе видится как раз их обидчик двухлетней давности. На Алжир можно поставить за 7.00.

Сенегал – 5.00

Алжир – 7.00

Египет – 8.00

Кот-Д'Ивуар – 9.00

Камерун – 10.00

Марокко – 10.00

Нигерия – 12.00

Гана – 15.00

Тунис – 17.00

Мали – 25.00

ГДЕ СМОТРЕТЬ

К сожалению, ни один украинский канал так и не объявил, что будет транслировать Кубок африканских наций. Из зарубежных телеканалов прямая трансляция КАН будет доступна на: