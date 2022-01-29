Их осталось всего восемь: кто фаворит Кубка Африки и какие шансы у Салаха и Мане

Сенегал и Египет остаются среди главных претендентов на Кубок африканских наций. Прогноз букмекеров на победителя КАН

Звезды Ливерпуля Мане и Салах могут встретиться в финале Кубка Африки / Фото: Goal.com

Сегодня на Кубке Африки стартуют четвертьфинальные матчи. В гонке за главным трофеем "черного континента" осталось всего 8 сборных, среди которых есть как фавориты, так и сенсационные команды.

РАСПИСАНИЕ 1/4 ФИНАЛА

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29 января, 18:00. Гамбия – Камерун

29 января, 21:00. Буркина-Фасо – Тунис

30 января, 17:00. Египет – Марокко

30 января, 21:00. Сенегал – Экваториальная Гвинея

Кубок африканских наций уже успели покинуть несколько топовых сборных. Еще на групповой стадии с турнира выбыл действующий чемпион Алжир, уступивший путевку в плей-офф Экваториальной Гвинее.

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Также на первой же стадии турнир покинула именитая Гана, пропустившая в 1/8 финала сенсационные Коморы. А уже на первой же стадии плей-офф домой отправились Нигерия, Мали и Кот-Д'Ивуар.

После таких изменений букмекеры пересмотрели котировки на победу в турнире. Правда, изначальный фаворит КАН все еще в гонке, поэтому его позиции не пошатнулись. Коэффициент на Сенегал составляет 3.50. Немного меньше шансов у Камеруна – 4.00.

СБОРНАЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВЕРОЯТНОСТЬ Сенегал 3.50 26% Камерун 4.00 23% Марокко 5.00 19% Египет 6.50 14% Тунис 10.00 10% Буркина-Фасо 25.00 4% Гамбия 50.00 2% Экваториальная Гвинея 50.00 2%

Отметим, что для Садио Мане и компании победа на КАН может стать дебютной для страны, ведь ранее Сенегал не выигрывал Кубок. "Львы Теранги" дважды уступали в финалах соревнования, в том числе и в 2019-ом Алжиру.

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Рекордсменами по золотым медалям являются Египет (7) и Камерун (5). Также из нынешних участников турнир по разу выигрывали Марокко и Тунис.