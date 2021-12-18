Чемодан, вокзал, Россия? Почему Беринчик без проблем одолеет "гостя из-за поребрика"

Украинский боксер Денис Беринчик считается явным фаворитом в битве против россиянина Исы Чаниева

Денис Беринчик готов сразить гостя из России Ису Чаниева / Фото: K2 Promotions

Сегодня в Броварах, в ТРЦ "Терминал", состоится вечер бокса компании братьев Кличко К2 Promotions. Хедлайнером мероприятия станет поединок между украинцем Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым.

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Ожидается, что поединок начнется не раньше 23:10, а сам вечер бокса стартует в 19:00. Тем временем, букмекеры определили фаворита данной встречи.

По мнению Parimatch, Денис имеет куда больше шансов на победу. Коэффициент на его триумф составляет 1.08, тогда как на Чаниева принимаются ставки за 7.00. Ничья же оценивается аж в 21.00.

Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

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Правда, легкой победы от Беринчика не ожидают. Вероятность того, что бой продлится все 12 раундов, равна 1.61. Самым же явным исходом видится победа украинца по очкам – 1.72, тогда как досрочный успех украинца оценивается в 2.37.

Напомним, что Денис Беринчик является действующим чемпион WBO International в легком весе. Для нашего соотечественника это будет 16-й бой среди профессионалов. Все предыдущие 15 завершились его победами, причем 9 из них – нокаутами.

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Помимо главного поединка вечера, в андеркарте пройдут еще 6 боев. Parimatch выделил фаворитов и в данных противостояниях: